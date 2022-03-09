Кубки Германии и Англии принесли клиенту BetBoom более миллиона рублей!

Клиент BetBoom поставил 279 тысяч рублей на экспресс из четырех футбольных событий и выиграл 1 085 631 рублей! В матчах Кубка Германии он выбрал маркеты «обе забьют», а в Кубке Англии − ТБ.

В матче «Лутона» и «Челси» беттор поставил на ТБ 1.5 с коэффициентом 1,21. Хозяева за несколько лет прошли путь от любителей до Чемпионшипа, в котором они идут в зоне плей-офф! До 5-го раунда Кубка Англии «Лутон» добрался впервые с 2013 года. Но, хотя хозяева дважды вели в счете, победу одержал «Челси» – 2:3. Ставка беттора зашла, а «Лутон» показал хорошую игру против чемпиона мира среди клубов. Хайлайты и статистику встречи можно посмотреть в матч-центре BetBoom

Другой клиент BetBoom получил 638 тысяч рублей в прошлый четверг, поставив 200 тысяч на ТМ 7.5 с коэффициентом 3,19 в матче «Сиэтл» − «Нэшвилл» в НХЛ.

Седьмую шайбу забили уже в самом начале третьего периода – ставка почти 20 минут висела на волоске. Однако беттору повезло, «Сиэтл» прервал серию из семи поражений подряд. В прошлый раз команда побеждала 12 февраля — тогда «Кракен» выиграл у «Анахайма» 4:3.

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