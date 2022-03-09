ООО «БЕТРИНГ» стартовала с ребрендингом и продолжит работу в России под брендом PARIBET

Компания ООО «БЕТРИНГ» объявила о старте работы в России с новым брендом Paribet. Она продолжит трансформироваться в технологичного беттинг-провайдера, который создает комфорт и удобство для заключения пари. В основе стратегии — яркие и смелые решения для всех любителей спорта, которые стремятся усилить эмоции от просмотра событий, при этом играя ответственн

Обновленный продукт получит более технологичные решения для заключения пари. Изменятся дизайн сайта, его мобильной версии и мобильного приложения. Само приложение получит новые решения в дизайне и техническом наполнении, станет еще более быстрым, удобным и технологичным. Сайт пока продолжает работать на том же домене, в ближайшее время завершится переход на новое доменное имя. Ребрендинг продолжится в текущем месяце и в ближайшее время окончательно завершится.

«Мы рады сообщить о старте работы сайта под новым брендом, который сегодня готов принять всех клиентов. Игрокам доступны все сервисы, в ближайшее время процесс ребрендинга окончательно завершится. Любые вопросы, пожелания и предложения по работе сайта и сервисов клиенты могут адресовать в службу поддержки. Она доступна в режиме 24/7. Мы будем благодарны всем игрокам за пожелания, комментарии и отзывы», —прокомментировал Руслан Медведь, СЕО Paribet.

В процессе создания визуального стиля команда вдохновлялась глобальными трендами современного дизайна. Обновленный бренд получил более плавные линии, но динамика и стиль, при этом, все также символизируют преемственность и отсылают к истории компании в России. Дизайн логотипа выполнен в новом цвете «насыщенный пурпурный».

«Мы должны быть в тренде — и это касается не только дизайна. Смелые решения в айдентике, сервисах и подходах к коммуникации перенимает и новый бренд. Обновленный визуальный стиль, как и прежде, символизирует энергию, динамику и здоровый спортивный азарт», — прокомментировал Алексей Бабичев, директор по коммуникациям Paribet.

ООО «БЕТРИНГ» — российская компания, которая оперирует на основании лицензии ФНС на осуществление деятельности в категории азартных игр. За время работы в России под предыдущим брендом компания стала одной из самых быстрорастущих в беттинг-индустрии. Уже с новым названием Paribet продолжит усиливать свое присутствие на рынке, заключая партнерские соглашения с самыми сильными спортивными компаниями. Действующие контракты, заключенные партнерами с ООО «БЕТРИНГ», продолжат исполняться в рамках согласованных опций. С лигами, клубами, федерациями, где использовался нейминг предыдущего бренда, в данный момент ведутся переговоры о дальнейшем использовании обновленного названия в коммуникациях.

На старте всем новым игрокам доступны фрибеты (бесплатные пари) на первую ставку в размере 1000 рублей. Компания запустила предложение под слоганом «Paribet – лови фрибет!»