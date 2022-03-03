Olimpbet стал новым спонсором ФК «Шахтер» из Караганды

Olimpbet подписал спонсорское соглашение с очередным казахстанским клубом. Новым партнером букмекерской компании стал карагандинский «Шахтер». Договор рассчитан на три года.

«Шахтер» – двукратный чемпион страны, единственная команда, ни разу не покидавшая высшую лигу Казахстана с момента ее основания. Первый в истории казахстанский клуб, пробившийся в групповой этап еврокубков. В минувшем сезоне «горняки» ярко выступили в Лиге Конференций, где дошли до стадии плей-офф. В чемпионате оранжево-черные заняли седьмое место и стали финалистами Кубка Казахстана, уступив алматинскому «Кайрату» лишь в серии послематчевых пенальти.

С нового сезона на форме «Шахтера» будет использован брендинг Olimpbet. Клуб и букмекер готовят интересные розыгрыши и активности для болельщиков.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Шахтером», одним из самых популярных клубов Казахстана. Прошлый сезон получился для команды неровным, но в новом году она способна сделать мощный шаг вперед. А Olimpbet, конечно, поддержит клуб как на внутренней арене, так и в еврокубках», – заявил директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев.

«Рады объявить о старте сотрудничества с Olimpbet! Как и наш новый спонсор, футбольный клуб «Шахтер» всегда ставит перед собой лишь самые высокие цели и стремится к большим победам. Наше соглашение рассчитано на три года, но я надеюсь, что это только начало большой дружбы, которая продлится намного дольше», – прокомментировал подписание договора Ерлан Уразаев, исполнительный директор ФК «Шахтер».

Напомним, что Olimpbet – главный партнер Федерации футбола Казахстана и всех турниров, проводящихся под ее эгидой. Кроме поддержки клубов и лиг, букмекерская компания способствовала внедрению в чемпионат системы VAR, спонсировала трансляции на республиканском телевидении и участвовала в реформе национального Кубка.