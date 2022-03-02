Экспрессы за 400 − топовые ставки клиентов BetBoom за февраль

Февраль был насыщен спортивными событиями: Олимпийские игры в Пекине, плей-офф Лиги чемпионов и другие Еврокубки, регулярные чемпионаты по футболу. Сегодня BetBoom расскажет про зашедшие экспрессы с коэффициентами от 400 и выше!

Один из бетторов собрал экспресс со всеми первыми матчами 1/8 Лиги чемпионов. Поставив 2000 рублей на коэффициент 437,70 он выиграл 875 тысяч!

Наибольший коэффициент в экспрессе (2,75) был в матче «РБ Зальцбург» − «Бавария». Беттор сделал ставку на гол хозяев в первом тайме. «Зальцбург» не воспринимали серьезным конкурентом «Баварии», хоть он и является гегемоном в австрийской Бундеслиге. Уже на 12-й минуте из-за травмы пришлось менять центрального нападающего Ноа Окафора. Но это был тот случай, когда несчастье обернулось в плюс. Через девять минут вышедший на замену 20-летний Адаму забил гол. Когда до исторической победы «Зальцбурга» оставалось всего несколько минут, «Бавария» все же смогла сравнять счет. Итог − 1:1. Обидная ничья для «Зальцбурга», но выигрышная ставка для клиента BetBoom.

Другой беттор тоже включил этот матч в свой экспресс, правда сделал ставку на ничью с коэффициентом 5,62. Также он добавил матчи ЛЧ, Примеры и хоккей на Олимпиаде. Всего − 4 события с общим коэффициентом 462,31.

Самая рисковая ставка была в матче «Атлетико» − «Леванте»: победа гостей с кэфом 12,47! Хозяева поля были явными фаворитами встречи. Пятая команда Примеры принимала последнюю. «Атлетико» претендует на попадание в ЛЧ, но конкуренция в топе Примеры очень высокая. Победа над «Леванте» могла помочь мадридцам подняться в зону выхода в ЛЧ, однако единственный гол в том матче забили гости.

Чисто английский экспресс собрал другой клиент BetBoom. Он поставил на исходы 12 матчей Чемпионшипа, Лиги 1, Лиги 2 и Конференции. Ставка 200 рублей с коэффициентом 402,98 принесла ему 80 тысяч!

Самый большой коэффициент в экспрессе (2,54) был на «Милтон Кинс» в выездном матче против «Чарльтона» в рамках Лиги 1. Однако поволноваться во время игры беттору не пришлось. Забить смогли только гости − на 41-й и 59-й минутах матча.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке.