«Сочи» – ЦСКА: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка России 2 марта

2 марта в 18:00 «Сочи» примет ЦСКА в 1/8 финала Кубка России.

Амбассадор Фонбет, известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на этот матч:

«Команда Владимира Федотова на сборах победила «Томь» (4:0), «Балтику» (1:0), КАМАЗ (2:1), «Кубань» (1:0) и алматинский «Кайрат» (2:1), сыграла вничью с венской «Аустрией» (0:0) и уступила «Динамо» (1:2). В прошлом туре РПЛ «Сочи» одолел «Арсенал» и идет на третьем месте в РПЛ, а выступление в Кубке России начинает с 1/8 финала благодаря пятому месту в прошлом чемпионате России.

Лучший бомбардир «Сочи» Матео Кассьерра в феврале восстановился от травмы, оформил дубль в товарищеском матче с «Кайратом» и станет главной проблемой для обороны ЦСКА. Против «армейцев» может блеснуть бывший спартаковский форвард Георгий Мелкадзе, присоединившийся к черноморцам зимой. Защитник Родригао дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

После победы над «Спартаком» (2:0) «армейцы» закрепились на четвертом месте в РПЛ и едут к Черному морю в хорошем настроении. На предыдущих стадиях Кубка России ЦСКА одолел «Зенит-Ижевск» (4:0) и липецкий «Металлург» (2:0), а в зимних товарищеских играх уступил люксембургскому «Дюделанжу» (0:1), победил датские «Виборг» (3:2), «Норшелланн» (1:0), «Люнгбю» (3:2) и испанскую «Мурсию» (3:0), сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

Зимой состав ЦСКА пополнили полузащитники Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Юсуф Языджи. Карраскаль и Языджи прекрасно вписались в состав и забили по голу «Спартаку» в дерби на выходных.

Черноморцы не проиграли ЦСКА в трех последних матчах (1:1, 2:1, 4:1), а перед этим не победили в сезоне 2019/20 (0:0, 2:3).

ЦСКА не показался командой, которая готова сыграть на ноль против очень организованного «Сочи» в гостях. В дерби «Спартак» смотрелся очень неплохо до гола со штрафного, а у «армейцев» было не так уж много моментов, зато они постоянно фолили. Мне кажется, это одна из отличительных особенностей команды Березуцкого в этом сезоне.

Я хочу рискнуть и поставить на то, что ЦСКА забьет меньше одного гола. Есть подозрение, что москвичи вообще не забьют, потому что «Сочи» исключительно рационален в обороне и старается действовать почти без ошибок, но тем не менее подозреваю, что один мяч «армейцы» организуют. Вообще считаю, что это будет низовой матч и ЦСКА победит по фолам.»

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