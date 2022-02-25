Твоя команда РПЛ повела в два гола? Ставка зашла! Новая акция от BetBoom

Большинству бетторов знакомо – заключаешь пари на победу футбольной команды, она повела с отрывом в два мяча, но в итоге сыграла вничью или даже проиграла. БК BetBoom обезопасит своих клиентов от таких досадных моментов.

Специально к матчам Российской Премьер-Лиги букмекерская компания запускает новую акцию «РПЛ 2:0». Если вы поставили на исход матча РПЛ, и ваша команда обыгрывает соперника в два мяча (например, ведет со счетом 2:0, 3:1 и т.д.), то ваша ставка автоматически рассчитывается как победная. Это удобно: не нужно ждать конца игры для получения выигрыша.

А есть примеры?

В октябре в московском дерби «Динамо» вело со счетом 2:0 после часа игры, но «Спартак» отыгрался. Если бы акция действовала тогда, можно было не только получить быструю выплату, но и застраховать себя от неожиданного камбэка красно-белых. Тогда на последних минутах «Спартак» свел матч вничью – 2:2. В декабре аналогично вернулся в игру «Зенит» в матче с «Ростовом». С акцией «РПЛ 2:0» можно было бы зафиксировать выигрыш дончан после 25 минут игры

Какие условия?

Акция действует до конца сезона РПЛ для всех зарегистрированных пользователей БК «БетБум». Для участия необходимо поставить в прематче на исход любой встречи РПЛ.

Ставка автоматически рассчитается как выигрышная, если команда, на победу которой было заключено пари в прематче, поведет с разницей в два мяча. Это значит, что победными станут ставки с результатами по ходу матча 2:0, 3:1, 4:2 и так далее. Ограничений по максимальному коэффициенту нет.

Работает ли акция в экспрессах?

Да. Механика аналогичная. Если команда обыгрывает соперника в два мяча, событие зачтут победным. Но, разумеется, итог экспресса будет зависеть от других событий, которые были в него добавлены.