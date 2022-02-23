Parimatch повысила коэффициенты на матч «Атлетико Мадрид» — «Манчестер Юнайтед»

23 февраля мадридский «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 мск. Букмекерская компания Parimatch предложила своим клиентам выгодные условия для заключения пари на встречу этих команд, повысив на нее коэффициенты.

Parimatch подготовила приятный сюрприз для поклонников футбола: компания снизила маржу на противостояние «Атлетико» и МЮ, что позволит бетторам заключить пари с более выгодными коэффициентами. Предложение доступно на основные рынки для ставок в прематче, включая результат встречи, а также тоталы и форы.

По данным сервиса аналитики Parimatch Inside, больше половины игроков поддерживают «Манчестер Юнайтед». На победу «красных дьяволов» приходится чуть более 54% от всего объема ставок на игру. 37% сделано на триумф «Атлетико», на ничейный исход — 9%.

В отличие от игроков, аналитики Parimatch отдают чуть большее предпочтение мадридской команде. «Атлетико» в линии идет небольшим фаворитом с коэффициентом 2.78. Это значит, что вероятность победы хозяев составляет примерно 36%. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.93, а на ничью — за 3.24. Эти котировки соответствуют вероятностям 34% и 30%.

Аналитики склоняются к низовому характеру встречи. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 2.18, а на тотал меньше 2,5 — с коэффициентом 1.73. При этом букмекеры ожидают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.87. В противном случае сыграет ставка за 1.93.

Кроме того, в линии Parimatch доступны ставки на точный счет, удаления, пенальти, а также индивидуальную результативность футболистов. К примеру, гол нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду оценивается коэффициентом 3.25. Игроки также считают, что португалец сумеет распечатать ворота «Атлетико» — его выбрали 85% бетторов, сделавших ставку на автора гола.

Самая крупная ставка на матч «Атлетико» Мадрид — «Манчестер Юнайтед», принятая в БК Parimatch на момент утра 23 февраля, составляет 100 000 рублей. Игрок поставил на то, что хозяева забьют больше одного мяча, с коэффициентом 1.76.