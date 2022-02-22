Parimatch исполнит мечты спортивных болельщиков из России

Букмекерская компания Parimatch Россия запустила социальный проект «Герои твоей команды», в рамках которого исполнит мечты болельщиков, преданных любимому спортивному клубу.

С 22 февраля по 22 сентября на специальном сайте pmheroes.fun болельщики со всей страны смогут рассказать о своей мечте, связанной с любимым клубом или спортсменом. Parimatch выберет самые интересные, креативные и неординарные истории и поможет их реализовать, взяв на себя организацию того или иного события.

Компания уже посодействовала Ивану из Челябинска, Деванте из Перми и Григорию из Нижнего Новгорода в исполнении их спортивных желаний. Иван по прозвищу «Вершок» мечтал сыграть диджей-сет на раскатке любимого хоккейного клуба «Трактор». Вместе с Parimatch ему удалось ощутить себя звездой арены и зарядить команду на игру. Представили компании согласовали с руководством спортивной арены выступление болельщика.

Еще одна мечта исполнилась в Перми. Деванте работал волонтером-медиком на матчах баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИМАТЧ». Его заветное желание также исполнилось: он пообщался с игроками любимой команды лично.

Григорий Гусев из Нижнего Новгорода изучает историю футбола своего города. Он хотел издать рукопись, над которой работал на протяжении всей жизни. Компания Parimatch Россия взяла на себя согласование договоренностей с издательством о производстве тиража, в результате чего уже весной 2022 года Parimatch и ФК «Нижний Новгород» выпустят книгу Григория Николаевича об истории футбола в Нижнем Новгороде. Посмотреть видеоролики о первых трех героях можно на сайте проекта.

Parimatch ставит целью осуществить наибольшее число желаний болельщиков. Для участия в проекте «Герои твоей команды» необходимо перейти на сайт, заполнить анкету и описать свою мечту. Представители компании выберут самые необычные и интересные истории, чтобы их реализовать.

По ходу реализации проекта в социальных сетях Parimatch и на сайте pmheroes.fun будут появляться отчетные документальные фильмы о болельщиках, чьи мечты осуществились. Все остальные истории будут переданы клубам и спортсменам, с которыми связаны мечты фанатов.

«Идея этого проекта у нас созрела давно. Мы получили несколько десятков историй разных болельщиков из регионов, в которых, в том числе, играют наши клубы-партнеры. Некоторые предложения и идеи нас особенно захватили, и мы решили, что было бы здорово помочь болельщикам в реализации их сокровенных спортивных желаний. Сейчас мы объявляем старт глобального проекта, в фокусе которого — мечты болельщиков по всей стране. Мы будем очень рады сделать их счастливыми и принести радость самым преданным и креативным фанатам», — рассказал глава отдела спонсорства Parimatch Алексей Левинский.