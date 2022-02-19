Клиенты букмекеров уверены в победе «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом» 19 февраля

По оценкам аналитиков Parimatch, у «Тоттенхэма» практически нет шансов на успех. Ставки на победу команды Антонио Конте принимаются с коэффициентом 10,5, что соответствует вероятности 9%. Тем временем, шансы «Манчестер Сити» добиться очередной победы оцениваются коэффициентом 1,31, то есть вероятность успеха горожан составляет около 74%. Если же команды поделят очки, сыграет ставка за 5,6. Вероятность такого исхода составляет 17%.

Подавляющее большинство клиентов Parimatch также верит в победу хозяев. На победу «Ман Сити» приходится 86% от всего объема ставок на результат. Для сравнения, на триумф «Тоттенхэм» сделано лишь 12%.

Букмекеры считают, что 19 февраля на поле «Этихада» будет забито минимум три гола. Так, поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1,61, а на тотал меньше 2,5 — за 2,4. При этом аналитики ждут голов только от «Сити». На рынке «обе забьют» лидирует вариант «нет» с коэффициентом 1,78. Если же обе команды сумеют отличиться, сыграет ставка за 2,04.

А вот клиенты Parimatch считают, что в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» почти наверняка забьет полузащитник горожан Рияд Марез: на него приходится 67% от всего объема ставок на автора гола. Следом идет форвард «шпор» Гарри Кейн (33%).

Самая крупная ставка на игру, принятая в БК Parimatch, составляет 250 000 рублей. Беттор поставил эти деньги на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1,86. Если ставка сыграет, он получит выплату в размере 465 000 рублей.

Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в английском чемпионате. В последних десяти играх горожане одержали десять побед, а также поделили очки в матче с «Саутгемптоном». У «Тоттенхэма» дела обстоят не так радужно — проиграв в пяти из последних десяти матчей, команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Тем не менее, «Тоттенхэм» победил в трех из пяти последних матчей с «Манчестер Сити». В последний раз команды встречались в августе 2021 года. В первом туре текущего сезона сильнее оказались «шпоры»: они выиграли с минимальным счетом. Заключить пари на то, что 19 февраля команды сыграют с таким же счетом, можно по коэффициенту 7,7.