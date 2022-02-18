Olimpbet разыгрывает билеты на бой Емельяненко – Монсон

Букмекерская компания Olimpbet и промоушен Hardcore Fighting Championship подготовили шикарный подарок всем любителям единоборств ко Дню защитника Отечества. 23 февраля на московской «ЦСКА Арене» сойдутся две легенды ММА – Александр Емельяненко и Джефф «Снеговик» Монсон. Букмекер стал официальным спонсором поединка.

Olimpbet и Hardcore FC первыми в истории России проведут стадионный турнир по кулачным боям. Соревнования пройдут в необычном формате: «Звезды России» против «Звезд США». Честь нашей страны будут отстаивать чемпионы Hardcore FC. Против них выйдут бойцы из американских промоушенов. Поединок Емельяненко и Монсона станет главным событием вечера и второй очной встречей россиянина и американца. Бойцы встречались десять лет назад. Тогда победу удушающим приемом одержал «Снеговик».

Новый поединок Емельяненко и Монсона пройдет по правилам кулачных боев, то есть без возможности бороться, что невыгодно для Монсона – мастера джиу-джитсу. В пользу Емельяненко также говорит и то, что бой будет проводиться без классических боксерских перчаток, а лишь с бинтами на кулаках. Это означает, что урон от ударов руками будет сильнее, чем обычно.

Клиенты Olimpbet могут попасть на грандиозный бой бесплатно. Букмекер разыгрывает 30 билетов в своих аккаунтах в Instagram и Telegram. 15 победителей получат по два билета на самый масштабный турнир в истории Hardcore FC.