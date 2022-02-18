Parimatch возобновил сотрудничество с легендой «Спартака» Андреем Тихоновым

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов возвращается в ряды амбассадоров букмекерской компании Parimatch. Партнеры обещают множество интересных активностей, детали которых станут известны в ближайшее время.

Андрей Тихонов — настоящая легенда российского футбола. В 90-х годах он блистал в составе московского «Спартака», оформив 68 голов за красно-белых. Всего за свою карьеру Андрей успел поиграть в составе 9 клубов. Помимо «Спартака», он также выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Астану». Кроме того, с 1996 по 2000 год Тихонов играл за сборную России.

Повесив бутсы на гвоздь, Андрей начал активно трудиться на ниве тренерства. С 2008 по 2021 год под его началом играли «Крылья Советов», «Спартак» и другие команды.

В 2019 году Андрей Тихонов присоединился к команде амбассадоров Parimatch. Сотрудничество продлилось до 2020 года, после чего экс-футболист уехал тренировать казахстанскую «Астану». За время партнерства Андрей снялся в ролике рекламной кампании «Я — Parimatch», а также участвовал в пресс-конференции «Москва встречает чемпионов» вместе с Бастой, Петром Яном и Арманом Царукяном и был активным участником Кубка Париматч Премьер в Катаре. Кроме всего, Андрей Валерьевич активно поддерживал компанию во всех ключевых инициативах.

В рамках нового партнерского соглашения с Parimatch Андрей Тихонов будет принимать участие в различных активностях бренда в России.

«Я рад вернуться к сотрудничеству с Parimatch — компании, которой доверяют тысячи игроков и фанатов футбола. Я верю, что, работая вместе, мы сможем подарить им еще больше удовольствия от спорта. Parimatch — это мой выбор», – прокомментировал экс-капитан «Спартака», амбассадор Parimatch, Андрей Тихонов.

«Андрей Тихонов внес огромный вклад в развитие российского футбола, поэтому мы невероятно рады вновь видеть его в рядах наших амбассадоров. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и продуктивным, а также подарит массу незабываемых эмоций нашим игрокам», – поделился СЕО Parimatch Россия, Руслан Медведь.