Угадай исходы трех матчей Лиги Европы и выиграй до 100 000 фрибетов в BetBoom!

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Уже в этот четверг стартуют матчи плей-офф Лиги Европы. В связи с этим BetBoom снова запускает акцию «Спортивный оракул». Разыгрываются 100 000 фрибетов!

Акция проводится для новых зарегистрированных пользователей BetBoom. Для участия нужно сделать ставку от 100 рублей на любое спортивное событие и угадать исходы трех матчей на специальном лендинге. Важно успеть это сделать за 3 часа до начала матчей (20:45):

  • «Зенит» – «Бетис»
  • «Барселона» – «Наполи»
  • «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»

Призовой фонд 100 000 фрибетов будет поровну разделен между пользователями, правильно угадавшими все три исхода событий. Фрибеты будут начислены автоматически на следующий день в 13:00.

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