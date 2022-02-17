Угадай исходы трех матчей Лиги Европы и выиграй до 100 000 фрибетов в BetBoom!

Уже в этот четверг стартуют матчи плей-офф Лиги Европы. В связи с этим BetBoom снова запускает акцию «Спортивный оракул». Разыгрываются 100 000 фрибетов!

Акция проводится для новых зарегистрированных пользователей BetBoom. Для участия нужно сделать ставку от 100 рублей на любое спортивное событие и угадать исходы трех матчей на специальном лендинге. Важно успеть это сделать за 3 часа до начала матчей (20:45):

«Зенит» – «Бетис»

«Барселона» – «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»

Призовой фонд 100 000 фрибетов будет поровну разделен между пользователями, правильно угадавшими все три исхода событий. Фрибеты будут начислены автоматически на следующий день в 13:00.