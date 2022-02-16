Olimpbet разыгрывает баскетбольные призы и билеты на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Грядет самое яркое событие зимы в российском спорте! 20 февраля на московской «ВТБ Арене» Единая лига ВТБ соберет лучших игроков, звездных гостей, преданных фанатов и проведет Матч всех звезд. Клиенты букмекерской компании Olimpbet, официального партнера Лиги ВТБ, могут попасть на игру бесплатно.

Букмекер разыгрывает десять билетов в своем Instagram-аккаунте. Чтобы претендовать на победу, нужно угадать пять баскетбольных ребусов, написать ответы в комментариях и ждать подведения итогов. Десять победителей получат билеты на главный матч года.

Но Olimpbet готовит сюрпризы и для тех, кто уже собирается идти на Матч всех звезд. На «ВТБ Арене» букмекер будет разыгрывать ценные призы, главные из которых – PlayStation 5, AirPods Pro, Apple Watch 7, «Яндекс.Станцию», а также джерси с автографами звезд Единой лиги ВТБ: Алексея Шведа из ЦСКА и Марио Хезоньи из УНИКСа.

Матч звезд Единой лиги ВТБ – ежегодная игра с участием лучших баскетболистов турнира. В этом году встреча пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд мира». Перед матчем болельщиков ждут традиционные конкурсы данков и трехочковых, яркое предматчевое шоу и розыгрыши призов.