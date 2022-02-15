Клиент BetBoom собрал футбольный экспресс и выиграл более одного миллиона рублей!

Клиент BetBoom собрал экспресс из семи событий с коэффициентом 111,06 и выиграл 1,1 миллиона рублей! Он поставил 10 тысяч на матчи Лиги 1, Ла Лиги, португальской Примейры, а также швейцарской и греческой Суперлиг.

Самый большой коэффициент (2,72) был на фору (-1) гостей в матче «Лилль» − «ПСЖ». Парижане разгромили хозяев поля со счетом 1:5. Гол забил и Месси, впервые в этом году. Возможно, его вдохновило стихотворение Маяковского «Лиличка!», которое BetBoom транслировал на LED-бортах во время матча.

Экспресс чуть не сорвался на матче «Лугано» − «Люцерн». Беттор поставил на ТБ 2,5 с коэффициентом 2,00. В первом тайме смогли забить обе команды. Во втором тайме хозяева поля воспользовались всеми пятью заменами. Видимо, это и помогло им забить победный гол на 83-й минуте.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке.