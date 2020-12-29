БК «Фонбет» стал официальным партнером «Милана» в России и СНГ

Букмекерская компания «Фонбет» стала новым официальным партнером итальянского «Милана» в России и СНГ.

В рамках сотрудничества логотип БК «Фонбет» будет размещен на домашних матчах «Милана» в Серии А, на официальном сайте и в приложении клуба. Клиентов букмекера ждут специальные акции и предложения, разработанные совместно с «Миланом». Партнеры планируют производство эксклюзивного контента для болельщиков клуба в России и странах СНГ.

«Новое партнерское соглашение позволит разделить наш путь развития вместе с одним из самых авторитетных и развивающихся брендов на территории России и СНГ», – заявил Каспер Стильсвиг, глава финансового департамента ФК «Милан».

«Спонсорство клуба для нас – это выход на новый международный уровень. Партнерство с клубом поможет нам укрепить имидж надежного и лидирующего букмекера. А болельщиков ждет множество акций и призов от БК «Фонбет» и ФК «Милан», – рассказала директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.