На «Открытие Арене» появится новая графика представления футболистов

На первом Winline Derby между «Спартаком» и «Зенитом» на табло стадиона «Открытие Арена» будет представлена новая графика, разработанная партнером команд – букмекерской компанией Winline.





Новое представление футболистов «Спартака» для большого экрана создано с использованием 3D-анимации. Технология позволяет оперативно интегрировать новых игроков по мере их появления. При этом, помимо команды и главного тренера Доменико Тедеско, в графике также покажут известных болельщиков клуба.

«Ориентированность Winline на сервис – это то, что отличает наше партнерство от простого спонсорства. Надеюсь, болельщики по достоинству оценят новую графику», – отметил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

Напомним, что матч пройдет 3 октября в 19:00 по мск.



Winline. Наслаждайся игрой. Остальное за нами!