🧐 Смотрите матч «Челси» – «Ливерпуль»! Лондонцы усилились летом, но «красные» все равно фавориты

В Англии уже 2-й тур, атмосфера потихоньку накаляется, и в центральном матче «Челси» примет «Ливерпуль» в воскресенье!

Лондонский клуб прокачал состав летом. В команде появились Чилуэлл, Силва, Хавертц, Зиеш, Вернер. Каждый из этих ребят сам по себе способен на многое…

Тем не менее, в домашнем матче с действующим чемпионом «Челси» не выглядит фаворитом. «Олимп» предлагает поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2,2, расценивая шансы гостей на успех в воскресной игре как более высокие. Если вы все-таки верите в задор обновленного «Челси», коэффициент на победу синих – 3,18.

К слову, оба клуба располагают россыпью атакующих звезд. Салах, Мане и Фирмино никуда не делись, и неделю назад «красные» положили охапку мячей в ворота «Лидса» – 4:3. «Челси» в 1-м туре результативно провел игру с «Брайтоном» – 3:1. «Олимп» предлагает поставить на то, что в воскресном матче забьют обе команды – «Ливерпуль» и «Челси» – с коэффициентом 1,56. Просто поверьте в мастерство Салаха и Вернера, и это даст вам шанс выиграть в полтора раза больше!

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