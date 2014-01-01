Parimatch подарит миллион за лучший гол через себя

В матче 29 тура РПЛ против «Арсенала» игрок «Урала» Эрик Бикфалви забил ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку.
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👏🏻Признанный лучшим в сезоне 2019-20 гол Эрика Бикфалви принёс миллион рублей! ⠀⠀ В матче 29 тура Тинькофф РПЛ @erik_bicfalvi забил один из лучших голов нынешнего чемпионата. Эрик сравнял счёт в матче ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку. ⠀⠀ Бикфалви получил особую награду за свой шедевр. Наш титульный партнёр, букмекерская компания @parimatch.ru, вручила клубу миллион рублей. Награждение состоялось на стадионе «Екатеринбург Арена»✌🏻 ⠀⠀ 🧡Отметим, что желанием Эрика стало потратить эту сумму на благотворительность!
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- У участников есть шанс выиграть 1 000 000 рублей;
- По условиям нужно записать собственную версию удара Бикфалви и выложить видео в инстаграм или «ВКонтакте», добавив в пост хэштег #ПариКакЭрик;
- Автора самого выдающегося гола Бикфалви определит лично – игрок запишет видеообращение к победителю.
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Ранее Parimatch также наградил футболиста за красивый гол, вручив ему чек на 1 000 000 рублей.
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