UFC возвращается! Получите 500 рублей и ставьте на бой Фергюсона с Гэтжи

В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле состоится турнир UFC 249. Его должны были провести в апреле, но перенесли из-за коронавируса.

Главный бой вечера пройдет за временный титул в легком весе – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи, который заменил Хабиба Нурмагомедова.

Тони считается крепким фаворитом: на победу Эль Кукуя дают коэффициент 1,53, а на успех его соперника можно поставить за 2,60.

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