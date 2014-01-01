🎮 Сможет ли «Зенит» обыграть «Ахмат»? Сделайте ставку и получите бонус 500 рублей!

«Самая быстрая лига» в самом разгаре! Сегодня, в 21:30 игрок «Зенита» и лидер турнира Артем Дзюба проведет свой матч против представителя «Ахмата» Хасбулата Махаева. Игроки сыграют между собой в PES 2020.

Дзюба – однозначный фаворит: ФОНБЕТ оценивает его победу с коэффициентом в 1.28. Кэф на то, что Махаеву удастся не проиграть – 3.35.

Всего за время турнира Хасбулат Махаев забил четыре мяча. Сможет ли представитель «Ахмата» огорчить Дзюбу в этом матче? На такое событие можно зарядить за 1.60.

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