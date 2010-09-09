Россия – Казахстан: Черчесов выиграет пятую встречу подряд? Поставьте на матч и получите бонус до 10 000 рублей

Сегодня в 21:45 сборная России сыграет против Казахстана в 6-м туре квалификационного турнира Евро-2020. Эксперты подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Победа России и инд. тотал < 2.5 – 2.70

Россия – фаворит встречи. Чистая победа оценивается коэффициентом 1.15. Но команда Черчесова играет не очень результативно: ставка на ИТМ 2.5 играла 10 раз в 12 последних официальных матчах сборной. Победа России и ИТМ 2.5 – идеальный вариант.

Обе забют (нет) – 1.55

Сборная России в своей истории играла с Казахстаном три раза. Казахи не смогли отличиться ни разу в этих встречах. Если тренд продлится, вы увеличите банк в полтора раза.

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