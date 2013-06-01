«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: клубы обменяются забитыми мячами в финале ЛЧ

Сегодня в финале Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы – фавориты матча (1.90), по мнению букмекеров. Эксперты подобрали оптимальные ставки на матч:

Обе забьют – 1.67

Команды показывают атакующий футбол и смогут обменяться забитыми мечами, по мнению экспертов. Отметим, эта ставка играла в каждом из восьми последних финалов ЛЧ.

Сон Хын Мин забьет – 3.55

Напомним, матч пропустит главный нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, но и без него в атаке лондонцев есть кому забивать. Сон Хын Мин отличился 4 раза в 5 последних матчах за клуб в ЛЧ. Его гол в финале за 3.55 – это выгодно.

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