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    Букмекеры: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, «Спартак» не попадет в тройку

    Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки

    Букмекерская контора bwin обновила коэффициенты на победителя российской Премьер-лиги.

    «Зенит» продолжает оставать фаворитом на победу в чемпионате России. Если перед стартом турниира на сине-бело-голубых принимались ставки с коэффициентом 2.70, то сейчас — всего 1.21.

    Примерно равные шансы у «Краснодара» и ЦСКА — коэффициенты 9 и 9.50 соответственно. «Краснодар», по сравнению со стартом сезона, поднялся в букмекерской таблице с пятого на второе место.

    Шансы на чемпионство «Спартака» букмекер оценили коэффициентом 16.

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