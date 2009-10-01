Букмекеры: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, «Спартак» не попадет в тройку

Букмекерская контора bwin обновила коэффициенты на победителя российской Премьер-лиги.

«Зенит» продолжает оставать фаворитом на победу в чемпионате России. Если перед стартом турниира на сине-бело-голубых принимались ставки с коэффициентом 2.70, то сейчас — всего 1.21.

Примерно равные шансы у «Краснодара» и ЦСКА — коэффициенты 9 и 9.50 соответственно. «Краснодар», по сравнению со стартом сезона, поднялся в букмекерской таблице с пятого на второе место.

Шансы на чемпионство «Спартака» букмекер оценили коэффициентом 16.

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