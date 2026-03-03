Спецпроект
11 мин.
31

Егор Дёмин в 20 лет – какое у него место в НБА и в чем он уже выделяется

Исследование.

Егор Дёмин продолжает восхождение в лучшей баскетбольной лиге планеты. Егор уже заявил о себе и как топ-новичок «Бруклина», переписав несколько клубных рекордов, и как представитель России в НБА.

Причем Дёмин начал переписывать историю российского баскетбола еще до дебюта в НБА. Сначала на драфте он был выбран под №8 – никого из россиян не брали на драфте НБА выше. Это на 4 позиции выше прежнего рекордсмена, Ярослава Королева (2005), и на целых 16 номеров раньше легендарного Андрея Кириленко в 1999-м.

Сам дебют в НБА тоже ознаменовал рекорд для российского баскетбола. Дёмин вышел на паркет в первой же игре «Бруклина» в первом же сезоне после драфта – подобное еще не удавалось никому из наших игроков. 

Многие после драфта продолжали играть в России в течение еще нескольких лет, некоторые дебютировали по ходу сезона – как центровой «Майами» Влад Голдин в этом году. Даже Королев и Карасев пропустили матч-другой, прежде чем дебютировать в лиге.

Егор же заявил о себе сразу. И продолжает заявлять.

Чтобы оценить его выступление в дебютном сезоне, сравним его статистику с показателями: 

● ровесников;

● легенд НБА;

● других новичков. 

В 20 лет спортивная карьера только начинается, но Дёмин уже успел отметиться и запомниться.

Возьмем, например, самую стандартную статистику – сколько очков Егор набрал, пока был тинейджером? Тут он намного оторвался от всех соотечественников. Чтобы понимать масштаб, сразу сравним с суперзвездами НБА в XXI веке.

Конечно, Егор сильно отстает от рекордсмена Леброна, или Дюрэнта, или Дончича – но не все будущие легенды приходили в НБА в 19 лет. Йокич еще год после драфта играл в Сербии. Карри приходил в лигу после трех лет в колледже, в отличие от Дёмина, который провел там всего один сезон.

Многое в «рейтингах молодости» зависит и от эпохи – в разные времена в НБА были разные правила выхода на драфт, разные тенденции. Например, у Кобе Брайанта (второго в рейтинге после Леброна) – 1759 очка до 20-летия. У Майкла Джордана – 0, потому что в 21 год он еще играл за университет Северной Каролины. Так уж было принято в 1980-е.

А вот где Дёмин уже в топ-группе – так это в рейтинге по очкам (и минутам – не всем новичкам сразу дают много бросков) среди тинейджеров-европейцев. Быстро перестроиться на атлетичный, скоростной американский баскетбол удается далеко не всем иностранцам. Егору помог подготовительный год в США в университете. 

И среди европейских талантов, пришедших в НБА в 2020-е до наступления 20-летия, Егор – пятый по очкам. Почти догнал Вембаньяму! Француз был почти на год старше Дёмина на момент дебюта в НБА – и успел провести лишь 29 игр.

В текущем наборе новичков Егор – тоже один из лучших по соотношению «юность/эффективность». Ярко заявившие о себе Кон Книппел из «Шарлотт» и Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии» дебютировали в НБА уже 20-летними. А Дёмин в эту возрастную группу входит только сейчас.

Дата рождения игрока может серьезно повлиять на такие рейтинги. Кто-то успевает провести 82 игры до 20-летия, кто-то – как №1 драфта-2025 Купер Флэгг, родившийся в конце декабря, – может сыграть даже больше. А кто-то просто родился в первые месяцы года или позднее ровесников заявился на драфт НБА.

Но можно сравнить всех в равных условиях – в первом сезоне.

И если взять темп результативности, то есть число очков в среднем за игру, Егор показывает отличную статистику для дебютанта.

Среди россиян он вообще может выйти на первое место, если ускорится весной.

(На графике нет Влада Голдина, у которого пока 4 очка за 2 игры в «Хит», и Павла Подкользина, который за 5 игр дебютного сезона набрал лишь 1 очко)

И среди европейцев, задрафтованных в 2020-е, Егор – один из самых результативных. Тут, конечно, до Вембаньямы не дотянуться. Но до него никто не дотянется, как в прямом, так и в переносном смысле.

Насколько сложно бывает европейцу в НБА на старте, видно, например, по статистике Шенгюна – теперь уже двукратного участника Матча всех звезд НБА. В топ-10 не попал даже MVP Евролиги Василие Мицич, приехавший в НБА в 29 – он наскреб лишь 7 очков в среднем за матч.

А если откатиться чуть назад, окажется, что даже великие Яннис и Йокич набирали менее 10 очков в дебютном сезоне.

И в клубном рейтинге Дёмин высоко. Среди новичков, задрафтованных конкретно «Бруклином», он вообще первый по результативности. Если же брать и те времена, когда клуб еще базировался в Нью-Джерси, россиянин уступит немногим. В XXI веке он – четвертый (и то Кеньон Мартин технически дебютировал еще в 2000-м).

За бортом этой десятки остались такие заметные в будущем игроки НБА, как олл-стар Джаррет Аллен, чемпион НБА Стивен Джексон, самый прогрессирующий игрок Райан Андерсон, а также Карис Леверт, Мэйсон Пламли, Деррик Фэйворс…

Дёмин – уже один из лучших дебютантов «Нетс» в этом веке. В символические сборные новичков попадали только 8 человек: Мартин, Маркус Уильямс, Лопес, Пламли (в первую пятерку), Джефферсон, Крстич, Брукс и Богданович (во вторую). В последнем обновлении «Гонки за Новичка года» от NBA.com Егор – в топ-10.

И вроде 8-й номер драфта по логике и должен быть в десятке, но на практике это далеко не всегда так. Из игроков, выбранных восьмыми на 10 последних драфтах, только трое попали в десятку лучших новичков: Франц Вагнер (драфт-2021), Коллин Секстон (2018) и Маркиз Крисс (2016).

Причем Крисс даже уступает Егору по результативности:

А за весь XXI век еще лишь трое №8 драфта могут похвастаться лучшей результативностью в дебютный сезон, чем Егор – Брэндон Найт (12,8), Ченнинг Фрай (12,3) и Руди Гэй (10,8). Иными словами, россиянин не просто играет на свой номер драфта, а даже выступает выше среднего.

Особенно превзошел все ожидания его трехочковый бросок. Это – главный элемент современного баскетбола, и как же здорово, что Егор уже сейчас овладел им.

Более того, он установил рекорд лиги для дебютантов – самая длинная серия матчей с точной трешкой, 34 подряд! Такую стабильность в первом сезоне не показывали ни Дончич, ни меткая сенсация этого сезона Книппел, ни даже Стефен Карри (речь только о дебютном сезоне, конечно – общая рекордная серия у Стефа, 268 матчей подряд).

Место Дёмина в иерархии снайперов пока сложно определить. Например, среди российских игроков НБА таких снайперов просто не было. Сложно сравнивать и самыми меткими в истории лиги. Во-первых, до появления Стефа Карри баскетбол был другим, с меньшим числом дальних попыток. Во-вторых, величайшие на то и величайшие, что заметно отрываются от любых преследователей.

Но за два десятка матчей до конца сезона Егор довольно неплохо выглядит на фоне суперзвезд-снайперов в их дебютных сезонах. Не только по объему выброшенных трешек, но и по точности.

И если бы не феноменальное выступление №4 драфта Кона Книппела из «Шарлотт» в этом году, уже побившего рекорд по числу трехочковых для новичков, о Дёмине-снайпере говорили бы еще больше.

Среди новичков сезона-2025/26 Егор отстает только от Книппела, заметно опережает Тре Джонсона из «Вашингтона», которого до драфта называли лучшим снайпером этого класса, в разы превосходит №1 Купера Флэгга, который будет бороться с Книппелом за звание Новичка года.

И в своей команде россиянин – тоже второй после безусловного лидера.

Кэму Томасу прогнозировали большое число бросков с любых дистанций в перестроечном «Бруклине» – прогресс Дёмина сделал защитника ненужным, и он был отчислен в середине сезона. Второй перспективный новичок «Нетс» француз Траоре теперь наигрывается в связке с Егором – но заметно, как сильно он уступает Дёмину как в готовности бросать, так и в меткости.

К 20 годам Егор уже может похвастаться красивыми цифрами. Полка наград пока только начинается наполняться – но еще даже дебютный сезон не закончен. А награды важны, они означают признание в НБА. И все же что-то Дёмин уже успел завоевать.

А именно – вызов на Матч восходящих звезд, мини-турнир, где сталкиваются лучшие новички и второгодки НБА. И даже больше – его команда стала победителем этого турнира.

Егор продолжил традицию – если россиянин принимал участие в этом мероприятии, то обязательно его выигрывал. До Егора на Матч новичков и второгодок вызывались Андрей Кириленко (дважды) и Алексей Швед – и Андрей позднее сыграл и на полноценном Матче всех звезд НБА.

И хотя подавляющее большинство будущих звезд НБА принимали участие и в Матчах новичков, нельзя сказать, что на него так уж легко попасть. Например, Эйс Бэйли из «Юты», выбранный на драфте-2025 выше Дёмина, не получил приглашения – и был вызван на игру только после того, как один из новичков получил травму.

Прямо сейчас, до определения наград по итогам сезона, лишь четверо новичков могут похвастаться какими-то наградами. Причем один – Диавара из «Никс» – просто присутствовал на скамейке, пока его клуб завоевывал внутрисезонный Кубок НБА.

На протяжении карьеры Дёмина будут сравнивать не только с ровесниками с драфта-2025, не только с россиянами в НБА, не только с игроками «Нетс» – но и со всеми 8-ми номерами драфта в истории. 

В XX веке этот номер подарил многих легенд. Уиллис Рид – MVP НБА и двукратный MVP финала. Роберт Пэриш, Сэм Джонс, Джек Тваймен, Джек Сикма – члены Зала славы баскетбола. В сборную сезона попадали Том Чемберс, Детлеф Шремпф, Вин Бэйкер, а на Матч звезд еще Джефф Петри, Кэлвин Нэтт и Терри Дишингер. Рон Харпер и Сэтч Сэндерс – многократные чемпионы. Андре Миллер был лидером сезона по ассистам, а Лэрри Хьюз – по перехватам. У Джамала Кроуфорда три награды Лучшему запасному. Брайан Грант – один из самых уважаемых бигменов конца 90-х – начала 00-х. У Джуниора Бриджмена – выведенный из обращения в «Милуоки» номер (а еще он стал мультимиллиардером на пенсии, удачно вложившись в сетевые рестораны).

В XXI веке под №8 улов был намного скромнее, но и тут Егору есть на кого равняться.

А еще Руди Гэй (дважды) и Франц Вагнер – чемпионы мира по баскетболу. Может быть, когда-то и Егору удастся привести сборную России к золоту на большом международном турнире. То, чего он уже добился к 20 годам, обнадеживает.

Достижений у Дёмина уже много, а каждое новое – это доброе дело.

Очередная клоунада Спортса и Фонбет. Отстаньте уже от пацана и дайте ему нормально играть и развиваться. Он сырой сейчас в большинстве навыков, что и показывает его игра в феврале, а из него клипают звезду
Больше всего он выделяется грандиозным количеством статей про него. Играет норм, повезло, что в такой донной команде.
Ого, наш простой русский парень Фонбет Фонбетович Фонбетов
Очень странно считать очки без привязки к эпохе, конференции и команде. Например во времена Кириленко, НБА была менее результативной и менее "пуляльной", поэтому его 10+ очков выглядят более весомо, чем 10 очков в нынешней пуляльной НБА, как и например количество трешек Реджи Миллера или отчасти Рэя Аллена впечатляют большие, чем многие тысячи трешек современных игроков. Во-вторых, Кириленко играл на СИЛЬНОМ Западе, а Демин играет на СЛАБОМ Востоке, который слабее. В-третьих Кириленко играл в свой дебютный сезон в Юте, которая была еще "командой уровня плей-офф", где еще был старый Стоктон и Мэлоун, а Демин играет в откровенном МУСОРНОМ Бруклине, просто в нулевой команде. В-четвертых, Кириленко играл со Слоуном на роли тренера, который точно не реализовал потенциал нашего слоняры по итогу в Юте, попади АК в САС к Поповичу, он смог бы достичь гораздо большего, а у САС кстати скорее всего было бы еще +1-2 гайки, так как праймовый АК был гораздо сильнее Брюса Боуэна. Играй АК сейчас, пиарили/возносили бы его не хуже Дреймонда Грина.

Но ладно, фиг с ними, с очками. Кириленко помимо этих самых 10+ очков, давал также полезные подборы, ассисты, перехваты и блоки. При этом игра в защите не отображается с помощью перехватов и блоков. Эти 2 параметра не показывают "силу" игрока в защите. Кириленко был даже в дебютном сезоне очень хорош в защите, ну а когда достиг прайма, вообще был монстр. Мужик делал 3.3 блокшота за игру, являясь лучшим блокирующим НБА не будучи центровым. Но не только из-за блоков Кириленко был отличным защитным игроком.

Что у нас Демин имеет? Кроме трехи, которая у него лучше, чем у Кириленко, все остальное у него хуже. Набор очков хуже(с поправкой на пункты выше) + менее вариативный набор(в основном Демин пуляет только трехи, а Кириленко мог ковырнуть очки более разнообразно). Во всем остальном, кроме трехи, Демин колеблется от "средне" и "терпимо" до "слабовато". При этом в 2026 году в большинстве игр у Демина еще и куда-то пропал бросок, а без броска Демин - бесполезен. Полетел бросок = трехи забьет = будут какие-то очки и какая-то польза. Нет броска = нет очков = нет никакой пользы в атаке. Не может Демин без трех набирать очки, а без набора очков дать "пользу" в других компонентах в игре в атаке(компенсируя свою слабую игру в плане набора очков, например классным движением мяча и ассистами). В защите - Демин в лучшем случае тянет на "терпимо". В итоге если у Демина "не летит", его вообще нет смысла держать на паркете. А значит, в лучшем случае будет снайпером-ролевиком на 15-20 минут трешки покидать в любой команде уровня плей-офф, при этом имеет что его будут выпускать и если полетит, 15-20 минут будет иметь, не полетит - уберут сразу после парочки промазанных трешек. Чтобы избежать этой участи, надо поднимать все игровые аспекты своей игры, а учитывая, что у Демина куда-то пропал бросок и пошли игры с 3-6 очками с 1-2 трехами и процентом ниже 40%, там скоро можно поехать будет покорять Китай и Лигу ВТБ.
Ответ Pasta
Очень странно считать очки без привязки к эпохе, конференции и команде. Например во времена Кириленко, НБА была менее результативной и менее "пуляльной", поэтому его 10+ очков выглядят более весомо, чем 10 очков в нынешней пуляльной НБА, как и например количество трешек Реджи Миллера или отчасти Рэя Аллена впечатляют большие, чем многие тысячи трешек современных игроков. Во-вторых, Кириленко играл на СИЛЬНОМ Западе, а Демин играет на СЛАБОМ Востоке, который слабее. В-третьих Кириленко играл в свой дебютный сезон в Юте, которая была еще "командой уровня плей-офф", где еще был старый Стоктон и Мэлоун, а Демин играет в откровенном МУСОРНОМ Бруклине, просто в нулевой команде. В-четвертых, Кириленко играл со Слоуном на роли тренера, который точно не реализовал потенциал нашего слоняры по итогу в Юте, попади АК в САС к Поповичу, он смог бы достичь гораздо большего, а у САС кстати скорее всего было бы еще +1-2 гайки, так как праймовый АК был гораздо сильнее Брюса Боуэна. Играй АК сейчас, пиарили/возносили бы его не хуже Дреймонда Грина. Но ладно, фиг с ними, с очками. Кириленко помимо этих самых 10+ очков, давал также полезные подборы, ассисты, перехваты и блоки. При этом игра в защите не отображается с помощью перехватов и блоков. Эти 2 параметра не показывают "силу" игрока в защите. Кириленко был даже в дебютном сезоне очень хорош в защите, ну а когда достиг прайма, вообще был монстр. Мужик делал 3.3 блокшота за игру, являясь лучшим блокирующим НБА не будучи центровым. Но не только из-за блоков Кириленко был отличным защитным игроком. Что у нас Демин имеет? Кроме трехи, которая у него лучше, чем у Кириленко, все остальное у него хуже. Набор очков хуже(с поправкой на пункты выше) + менее вариативный набор(в основном Демин пуляет только трехи, а Кириленко мог ковырнуть очки более разнообразно). Во всем остальном, кроме трехи, Демин колеблется от "средне" и "терпимо" до "слабовато". При этом в 2026 году в большинстве игр у Демина еще и куда-то пропал бросок, а без броска Демин - бесполезен. Полетел бросок = трехи забьет = будут какие-то очки и какая-то польза. Нет броска = нет очков = нет никакой пользы в атаке. Не может Демин без трех набирать очки, а без набора очков дать "пользу" в других компонентах в игре в атаке(компенсируя свою слабую игру в плане набора очков, например классным движением мяча и ассистами). В защите - Демин в лучшем случае тянет на "терпимо". В итоге если у Демина "не летит", его вообще нет смысла держать на паркете. А значит, в лучшем случае будет снайпером-ролевиком на 15-20 минут трешки покидать в любой команде уровня плей-офф, при этом имеет что его будут выпускать и если полетит, 15-20 минут будет иметь, не полетит - уберут сразу после парочки промазанных трешек. Чтобы избежать этой участи, надо поднимать все игровые аспекты своей игры, а учитывая, что у Демина куда-то пропал бросок и пошли игры с 3-6 очками с 1-2 трехами и процентом ниже 40%, там скоро можно поехать будет покорять Китай и Лигу ВТБ.
Ну вы сейчас преувеличиваете все-таки. АК47 был не по возрасту атлетичен с самого начала, что дебютировал уже в 16 лет в РФ на ТОП-уровне. В НБА уже имел вес ближе к 95-100-ке когда переходил. У Демина около 92кг сейчас и абсолютно другой организм. Считаю надо выводы делать по итогу сезона 26-27 и нормальной подготовкой . Если в массе и физике подтянется, то толк выйдет. Да и это скорее норма - планомерное развитие игрока. Короче - поглядим.
"Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции"
Столько носиться с игроком, который даже в старте еще не закрепился - и это не в команде плей-офф, а в сливающей - зачем? Понятно что при его антопометрии, броске и умении пасовать у него будет контракт в НБА - это уже хорошо, но на следующий вопрос - будет ли он игроком старта - Егор еще не ответил. А ведь дальше еще достаточно вопросов: игроком старта команды плей-офф, сильным ролевым игроком - это все еще предстоит сделать, и к сожалению в клубе, где очень много конкуренции среди новичков.
Ответ Богдан Лямзин
Столько носиться с игроком, который даже в старте еще не закрепился - и это не в команде плей-офф, а в сливающей - зачем? Понятно что при его антопометрии, броске и умении пасовать у него будет контракт в НБА - это уже хорошо, но на следующий вопрос - будет ли он игроком старта - Егор еще не ответил. А ведь дальше еще достаточно вопросов: игроком старта команды плей-офф, сильным ролевым игроком - это все еще предстоит сделать, и к сожалению в клубе, где очень много конкуренции среди новичков.
В любом случае у него будет по 7 миллионов баксов за первые 2 сезона, и 3 мульта от рекламы, а у нас с тобой, бро, только Балтика 7 и сухарики 3 корочки. Правда неизвестно кто более счастлив, он или мы. Ему надо попадать в кольцо, бороться с Траоре за мяч. А мы повелители каналов, не попадает Егор, переключим на Оклахому или на Сашу Грей.
Ничем, сколько можно
Да ничем он не выделяется, обычный среднестатистический игрок 8-10 пика.

Может вылетит из нба по окончанию контракта новичка, может что-то ещё зацепит около минималки

Здесь от него слишком завышенные ожидания на сайте. Если останется в лиге по окончанию контракта новичка, как Джексон Хайс, то уже будет круто
Фух, уже полдня нет статей про Егора, испугался не случилось ли что.
Как вы думаете Дёмин сам рад, такому навязчивому «освещению» его карьеры? Я понимаю, что фонбет и т.д. Но чет прям с перебором….