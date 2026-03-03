Егор Дёмин в 20 лет – какое у него место в НБА и в чем он уже выделяется

Исследование.

Егор Дёмин продолжает восхождение в лучшей баскетбольной лиге планеты. Егор уже заявил о себе и как топ-новичок «Бруклина», переписав несколько клубных рекордов, и как представитель России в НБА.

А ведь ему только сегодня исполнилось 20! В честь этого FONBET подготовил особенный подарок — конструктор, вдохновленный его карьерой. Егор любит собирать детали в одно целое — как на площадке, так за ее пределами. А теперь ваша очередь. Каждый месяц у вас есть шанс выиграть подарки от Егора Дёмина — участвуйте и выигрывайте!

Причем Дёмин начал переписывать историю российского баскетбола еще до дебюта в НБА. Сначала на драфте он был выбран под №8 – никого из россиян не брали на драфте НБА выше. Это на 4 позиции выше прежнего рекордсмена, Ярослава Королева (2005), и на целых 16 номеров раньше легендарного Андрея Кириленко в 1999-м.

Сам дебют в НБА тоже ознаменовал рекорд для российского баскетбола. Дёмин вышел на паркет в первой же игре «Бруклина» в первом же сезоне после драфта – подобное еще не удавалось никому из наших игроков.

Многие после драфта продолжали играть в России в течение еще нескольких лет, некоторые дебютировали по ходу сезона – как центровой «Майами» Влад Голдин в этом году. Даже Королев и Карасев пропустили матч-другой, прежде чем дебютировать в лиге.

Егор же заявил о себе сразу. И продолжает заявлять.

Чтобы оценить его выступление в дебютном сезоне, сравним его статистику с показателями:

● ровесников;

● легенд НБА;

● других новичков.

В 20 лет спортивная карьера только начинается, но Дёмин уже успел отметиться и запомниться.

Возьмем, например, самую стандартную статистику – сколько очков Егор набрал, пока был тинейджером? Тут он намного оторвался от всех соотечественников. Чтобы понимать масштаб, сразу сравним с суперзвездами НБА в XXI веке.

Конечно, Егор сильно отстает от рекордсмена Леброна, или Дюрэнта, или Дончича – но не все будущие легенды приходили в НБА в 19 лет. Йокич еще год после драфта играл в Сербии. Карри приходил в лигу после трех лет в колледже, в отличие от Дёмина, который провел там всего один сезон.

Многое в «рейтингах молодости» зависит и от эпохи – в разные времена в НБА были разные правила выхода на драфт, разные тенденции. Например, у Кобе Брайанта (второго в рейтинге после Леброна) – 1759 очка до 20-летия. У Майкла Джордана – 0, потому что в 21 год он еще играл за университет Северной Каролины. Так уж было принято в 1980-е.

А вот где Дёмин уже в топ-группе – так это в рейтинге по очкам (и минутам – не всем новичкам сразу дают много бросков) среди тинейджеров-европейцев. Быстро перестроиться на атлетичный, скоростной американский баскетбол удается далеко не всем иностранцам. Егору помог подготовительный год в США в университете.

И среди европейских талантов, пришедших в НБА в 2020-е до наступления 20-летия, Егор – пятый по очкам. Почти догнал Вембаньяму! Француз был почти на год старше Дёмина на момент дебюта в НБА – и успел провести лишь 29 игр.

В текущем наборе новичков Егор – тоже один из лучших по соотношению «юность/эффективность». Ярко заявившие о себе Кон Книппел из «Шарлотт» и Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии» дебютировали в НБА уже 20-летними. А Дёмин в эту возрастную группу входит только сейчас.

Дата рождения игрока может серьезно повлиять на такие рейтинги. Кто-то успевает провести 82 игры до 20-летия, кто-то – как №1 драфта-2025 Купер Флэгг, родившийся в конце декабря, – может сыграть даже больше. А кто-то просто родился в первые месяцы года или позднее ровесников заявился на драфт НБА.

Но можно сравнить всех в равных условиях – в первом сезоне.

И если взять темп результативности, то есть число очков в среднем за игру, Егор показывает отличную статистику для дебютанта.

Среди россиян он вообще может выйти на первое место, если ускорится весной.

(На графике нет Влада Голдина, у которого пока 4 очка за 2 игры в «Хит», и Павла Подкользина, который за 5 игр дебютного сезона набрал лишь 1 очко)

И среди европейцев, задрафтованных в 2020-е, Егор – один из самых результативных. Тут, конечно, до Вембаньямы не дотянуться. Но до него никто не дотянется, как в прямом, так и в переносном смысле.

Насколько сложно бывает европейцу в НБА на старте, видно, например, по статистике Шенгюна – теперь уже двукратного участника Матча всех звезд НБА. В топ-10 не попал даже MVP Евролиги Василие Мицич, приехавший в НБА в 29 – он наскреб лишь 7 очков в среднем за матч.

А если откатиться чуть назад, окажется, что даже великие Яннис и Йокич набирали менее 10 очков в дебютном сезоне.

И в клубном рейтинге Дёмин высоко. Среди новичков, задрафтованных конкретно «Бруклином», он вообще первый по результативности. Если же брать и те времена, когда клуб еще базировался в Нью-Джерси, россиянин уступит немногим. В XXI веке он – четвертый (и то Кеньон Мартин технически дебютировал еще в 2000-м).

За бортом этой десятки остались такие заметные в будущем игроки НБА, как олл-стар Джаррет Аллен, чемпион НБА Стивен Джексон, самый прогрессирующий игрок Райан Андерсон, а также Карис Леверт, Мэйсон Пламли, Деррик Фэйворс…

Дёмин – уже один из лучших дебютантов «Нетс» в этом веке. В символические сборные новичков попадали только 8 человек: Мартин, Маркус Уильямс, Лопес, Пламли (в первую пятерку), Джефферсон, Крстич, Брукс и Богданович (во вторую). В последнем обновлении «Гонки за Новичка года» от NBA.com Егор – в топ-10.

И вроде 8-й номер драфта по логике и должен быть в десятке, но на практике это далеко не всегда так. Из игроков, выбранных восьмыми на 10 последних драфтах, только трое попали в десятку лучших новичков: Франц Вагнер (драфт-2021), Коллин Секстон (2018) и Маркиз Крисс (2016).

Причем Крисс даже уступает Егору по результативности:

А за весь XXI век еще лишь трое №8 драфта могут похвастаться лучшей результативностью в дебютный сезон, чем Егор – Брэндон Найт (12,8), Ченнинг Фрай (12,3) и Руди Гэй (10,8). Иными словами, россиянин не просто играет на свой номер драфта, а даже выступает выше среднего.

Особенно превзошел все ожидания его трехочковый бросок. Это – главный элемент современного баскетбола, и как же здорово, что Егор уже сейчас овладел им.

Более того, он установил рекорд лиги для дебютантов – самая длинная серия матчей с точной трешкой, 34 подряд! Такую стабильность в первом сезоне не показывали ни Дончич, ни меткая сенсация этого сезона Книппел, ни даже Стефен Карри (речь только о дебютном сезоне, конечно – общая рекордная серия у Стефа, 268 матчей подряд).

Место Дёмина в иерархии снайперов пока сложно определить. Например, среди российских игроков НБА таких снайперов просто не было. Сложно сравнивать и самыми меткими в истории лиги. Во-первых, до появления Стефа Карри баскетбол был другим, с меньшим числом дальних попыток. Во-вторых, величайшие на то и величайшие, что заметно отрываются от любых преследователей.

Но за два десятка матчей до конца сезона Егор довольно неплохо выглядит на фоне суперзвезд-снайперов в их дебютных сезонах. Не только по объему выброшенных трешек, но и по точности.

И если бы не феноменальное выступление №4 драфта Кона Книппела из «Шарлотт» в этом году, уже побившего рекорд по числу трехочковых для новичков, о Дёмине-снайпере говорили бы еще больше.

Среди новичков сезона-2025/26 Егор отстает только от Книппела, заметно опережает Тре Джонсона из «Вашингтона», которого до драфта называли лучшим снайпером этого класса, в разы превосходит №1 Купера Флэгга, который будет бороться с Книппелом за звание Новичка года.

И в своей команде россиянин – тоже второй после безусловного лидера.

Кэму Томасу прогнозировали большое число бросков с любых дистанций в перестроечном «Бруклине» – прогресс Дёмина сделал защитника ненужным, и он был отчислен в середине сезона. Второй перспективный новичок «Нетс» француз Траоре теперь наигрывается в связке с Егором – но заметно, как сильно он уступает Дёмину как в готовности бросать, так и в меткости.

К 20 годам Егор уже может похвастаться красивыми цифрами. Полка наград пока только начинается наполняться – но еще даже дебютный сезон не закончен. А награды важны, они означают признание в НБА. И все же что-то Дёмин уже успел завоевать.

А именно – вызов на Матч восходящих звезд, мини-турнир, где сталкиваются лучшие новички и второгодки НБА. И даже больше – его команда стала победителем этого турнира.

Егор продолжил традицию – если россиянин принимал участие в этом мероприятии, то обязательно его выигрывал. До Егора на Матч новичков и второгодок вызывались Андрей Кириленко (дважды) и Алексей Швед – и Андрей позднее сыграл и на полноценном Матче всех звезд НБА.

И хотя подавляющее большинство будущих звезд НБА принимали участие и в Матчах новичков, нельзя сказать, что на него так уж легко попасть. Например, Эйс Бэйли из «Юты», выбранный на драфте-2025 выше Дёмина, не получил приглашения – и был вызван на игру только после того, как один из новичков получил травму.

Прямо сейчас, до определения наград по итогам сезона, лишь четверо новичков могут похвастаться какими-то наградами. Причем один – Диавара из «Никс» – просто присутствовал на скамейке, пока его клуб завоевывал внутрисезонный Кубок НБА.

На протяжении карьеры Дёмина будут сравнивать не только с ровесниками с драфта-2025, не только с россиянами в НБА, не только с игроками «Нетс» – но и со всеми 8-ми номерами драфта в истории.

В XX веке этот номер подарил многих легенд. Уиллис Рид – MVP НБА и двукратный MVP финала. Роберт Пэриш, Сэм Джонс, Джек Тваймен, Джек Сикма – члены Зала славы баскетбола. В сборную сезона попадали Том Чемберс, Детлеф Шремпф, Вин Бэйкер, а на Матч звезд еще Джефф Петри, Кэлвин Нэтт и Терри Дишингер. Рон Харпер и Сэтч Сэндерс – многократные чемпионы. Андре Миллер был лидером сезона по ассистам, а Лэрри Хьюз – по перехватам. У Джамала Кроуфорда три награды Лучшему запасному. Брайан Грант – один из самых уважаемых бигменов конца 90-х – начала 00-х. У Джуниора Бриджмена – выведенный из обращения в «Милуоки» номер (а еще он стал мультимиллиардером на пенсии, удачно вложившись в сетевые рестораны).

В XXI веке под №8 улов был намного скромнее, но и тут Егору есть на кого равняться.

А еще Руди Гэй (дважды) и Франц Вагнер – чемпионы мира по баскетболу. Может быть, когда-то и Егору удастся привести сборную России к золоту на большом международном турнире. То, чего он уже добился к 20 годам, обнадеживает.

Достижений у Дёмина уже много, а каждое новое – это доброе дело. Потому что ДоброFON вместе с Егором реализуют благотворительные проекты , и каждая ачивка в сезоне Дёмина – это миллион на развитие российского баскетбола.