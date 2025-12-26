Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал

После неудачной попытки построить суперкоманду «Нетс» остались с Микэлом Бриджесом в роли первой звезды. Тогда от ухода в перестройку «Бруклин» удерживало только отсутствие собственных пиков. Но потом подвернулась возможность вернуть право выбора на паре ближайших драфтов, и «Нетс» решили опуститься на дно. В прошлом сезоне они проиграли 56 матчей из 82, закончили сезон шестыми с конца и в качестве приза получили 8-й пик, под которым и был выбран Егор Дёмин. У «Нетс» было 5 пиков в первом раунде, но именно российский разыгрывающий стал главным и первым выбором команды.

И вводные получались такие: есть перестраивающаяся команда с явным дефицитом таланта – у «Нетс» не было каких-то крутых молодых. Туда под топ-10 пиком приходит игрок с приличным потенциалом. Мы это видели 100 раз, дальше по плану Дёмину дают мяч в руки и 20 бросков за матч: пусть пробует, набивает шишки.

Но на деле все получилось совсем не так. Дёмин часто стоит в углу, а «Бруклин» решил стать командой Майкла Портера, сильно переплаченного и травматичного ролевого ветерана без будущего.

И с этого нужно было начать. Дёмин играет совсем не так, как от него ждали.

При этом Дёмин сейчас – безоговорочно главный российский баскетболист и к своей роли относится серьезно. Например, став амбассадором FONBET , он теперь одно из лиц благотворительной программы ДоброFON. Развитию баскетбола Дёмин уже помогает: как только началось сотрудничество, Егор на двух грузовиках отправил молодежным командам баскетбольного центра «Тринта» и школе «Динамо» экипировку – 100 комплектов формы, рюкзаки, мячи и профессиональные баскетбольные кроссовки. А в следующем году ДоброFON инвестирует по миллиону рублей в реализацию благотворительных проектов, которые выберет баскетболист.

А что Дёмин показывает на площадке?

Роль в команде

Дёмин – боллхэндлер, он приходил в лигу как высокий игрок с пасом. В основном были вопросы по умению бросать, насчет защиты сомнений было меньше, но ожидания и там были сдержаны, а вот пас и мозги в сочетании с габаритами – это то, за счет чего Дёмин заинтересовал команды НБА.

Как бы нам использовать такого игрока? Может, дать ему мяч, пусть разыгрывает? Да, с обыгрышем один в один могут быть проблемы, ибо он не взрывной атлет с резким первым шагом, да и бросок, как уже говорилось, не блещет, но для кого баскетбольные боги придумали заслоны? Попробовать-то точно стоит, терять все равно нечего, ведь так?

Нет!

Поставить этого пасующего в угол! Пусть он притащит мяч в атаку, отдаст его партнеру и бежит на свое место.

Дёмин – номинально стартовый разыгрывающий «Нетс», фактически он – 10-й в команде по проходам. Больше того, когда владение встает и Дёмин оказывается наверху с мячом, то он как бы ждет, чтобы кто-то открылся и забрал уже у него мяч, как будто начать обострять самому вообще не вариант, заслуживающий рассмотрения. Это очень странный подход «Бруклина».

Можно посмотреть на Джонсона в «Уизардс» (игрок, выбранный на драфте рядом с Дёминым и тоже попавший в явно перестраивающуюся команду), тот и то обостряет чаще, хоть он и не боллхэндлер. Можно посмотреть на Фирса из «Нового Орлеана», который ушел прямо перед Дёминым, он вообще лидирует среди новичков по проходам. Да даже Денни Вульф (27-й пик драфта) из того же «Бруклина», играющий меньше Егора, проходит чаще и вообще нередко выглядит заметно ярче.

Дёмин тут не разыгрывает. При этом пасовать ему все же удается, потому что в «Нетс» понемногу пасуют все, а лидирует в команде по этому показателю вообще номинальный центровой Клэкстон. При этом никто не отдает больше 4,5 передачи.

У «Нетс» нападение не статичное. Тот же Портер, хоть и играет первую опцию, часто начинает атаку без мяча, так что игроки не стоят на месте, пока кто-то один долбит в пол. Есть открывания, есть движение. Как следствие, каждый может оказаться в ситуации, где нужно разок стукнуть в паркет и отдать следующую передачу.

Так что Дёмин часто ставит заслоны, местами сам открывается после заслона, плюс народ вокруг двигается и в итоге он нередко получает мяч на ходу или в выгодной позиции. И тогда от него требуется не создать эпизод, а продолжить или улучшить. И там он абсолютно шикарен, потому что и открывается куда надо, и передачу отдает быстро и по адресу. И кто-то, наверное, считает, что так и нужно использовать Дёмина, потому что это, в принципе, чуть больше похоже на мадридский «Реал», где он выглядел умной частью системы и чуть меньше похоже на его универ, где его использовали скорее как такого привычного боллхэндлера, и Дёмин там не впечатлял.

Может, и так, но это скорее ролевой функционал, на который можно откатиться, если не получится вырасти в нечто большее. А команда, которой больше вкладываться не в кого, могла бы и дать Дёмину больше свободы.

Тем не менее, да, Дёмин принимает логичные и быстрые решения на ходу, и, если посмотреть на список новичков и отсортировать по передачам за матч, то случайных людей выше него не будет.

Если он не разыгрывает, то что он делает в атаке?

Кроме заслонов и вот этого вторичного розыгрыша, естественно, есть куча попыток из ситуации поймал-бросил. Из 8,2 броска Дёмина за матч 3,1 – открытые трешки. И это логично: если ты не приводишь атаку в движение, ты часто бросаешь с получения.

Что менее логично и менее ожидаемо, Дёмин вообще-то относительно часто бросает с ведения. Ну, «часто» – это по меркам человека, который бросает всего 8 раз за матч. Три пулл-апа за игру (больше 2 из них – трешки). Он не просто бросает трехочковые, с которыми – как нам обещали – у него должны быть проблемы, а выходит на броски с ведения. Когда он накидал 23 против «Сиксерс», то бросил 14 трешек, когда играли с «Хит» – совершил 12 попыток. Больше половины его бросков с игры – трехочковые, и он активно ищет эти попытки, забирает мяч из рук партнеров на хэндоффе, бросает с ведения.

Результаты пока неоднозначные. Они и не могут быть однозначными на такой дистанции: даже если бы Егор отлично кидал, 2 месяца в лиге – это выборка на уровне статистической погрешности. Но и в эти 2 месяца он бросал не хорошо и не плохо, а как-то так – 34,4% на 5,5 попытки за матч, чуть ниже среднего по лиге. Но почти четверть его трехочковых попаданий создана без передачи партнера, это несколько повышенный уровень сложности.

В целом такой подход «Нетс» мне нравится. Когда-то, когда Лу Дорт только начинал играть за «Тандер», у него были огромные проблемы с броском. Но команда ни на что не претендовала, терять им было нечего, и они просто стали обращаться с Дортом как с шутером. Они не прятали его подальше от мяча, не ставили его в ситуацию, где ему положены 2 трешки за матч и над каждой из них он трясется. Они сказали ему пулять при первой возможности хоть с ведения, хоть как, в итоге трешки стали для Дорта обыденностью, и он, по крайней мере, перестал быть полноценным нон-шутером. Сами «Нетс» что-то такое делали в свое время со Спенсером Динуидди.

Дёмину потребуется рабочий бросок, чтобы стать важным игроком НБА. Он не силач, не дико резкий, ему придется быть скилловым. Бросок для него – ключ от НБА. Если соперникам придется выходить на Дёмина, он легче сможет вписывать этих соперников в заслон на пик-н-ролле, будет проще отрываться, стягивать подстраховку и уже дальше использовать свой главный козырь, заигрывая партнеров.

И работа над броском – это не только тренировки, но и психологическая привычка такие броски совершать.

Может, поэтому сейчас Дёмину и не дают какого-то заметного количества владений в креативе на мяче – считают, что он просто не готов к этой роли, чтобы извлечь из такого опыта пользу. По крайней мере, это единственное логичное объяснение, которое приходит в голову.

Ну, если считать «Нетс» компетентной организацией.

Что по защите

«Нетс» достаточно много размениваются. У них в старте 2 «больших», и доходит до того, что они Ноа Клауни ставят на мяч, просто чтобы разменивать пик-н-ролл в Ника Клэкстона.

Естественно, Дёмина на правах новичка, который, при этом белый европеец, некоторые соперники пытаются выцепить на размен под изоляцию. И он, конечно, никакой не стопер – атлетизма слишком мало, недавно вот Дэвион Митчелл его продавливал.

Но Дёмин дисциплинирован и обладает приличными габаритами, этого в принципе достаточно, чтобы не быть большой проблемой. Вот Джейлен Браун бил в Дёмина и атаковал успешно, а Кейонте Джордж придумать ничего качественного не смог, а многие вообще и не пытаются Дёмина выцеливать.

Если по цифрам, то он защищается против одной изоляции за матч, там против него набирают жалкие 0,71 очка за владение, тот же Лу Дорт от зависти удавится. Но такой показатель при такой выборке – вещь бесполезная. Важно, что Дёмин старается удержать игрока перед собой и не сфолить, и этого достаточно, чтобы не считаться дырой. Тем не менее, да, от некоторых оппонентов его лучше прятать.

Что касается командной защиты, здесь все вроде бы стало лучше. Изначально Дёмин как будто играл аккуратно, а точнее – робко. Он вроде и в правильной позиции, но действует недостаточно агрессивно и на эпизод не влияет, и это старая проблема. Но в последних встречах он как будто стал наглее и жестче. Дёмин, конечно, не 210 см ростом, да и слишком так себе прыгает, чтобы хорошо страховать кого-то под кольцом (даже по меркам игрока периметра), и он никакой не ястреб в плане инстинктов на дуге. Но стянуться в правильное место и повлиять на эпизод ему удается чаще, чем раньше, когда соперники его тупо не замечали.

В целом, когда включаешь среднестатистический матч «Нетс», Дёмина в защите ты вряд ли заметишь. Он не тот, на ком держится оборона, и не тот, кого возят соперники и чью недееспособность прикрывают партнеры.

И это, на самом деле, совпадает с общим впечатлением от игры Дёмина в НБА. Оно вот такое и не плохое, и не хорошее, а просто несколько бледное. Хотелось бы видеть нечто более яркое и целостное, но, если посмотреть правде в глаза, то это и близко не худший сценарий.

История НБА намекает, что в районе нового года (на крайняк – в районе дедлайна) Майкла Портера усадят до конца сезона, Ника Клэкстона и Терренса Мэнна тоже потихоньку будут убирать из состава, если не обменяют. В то же время минуты и владения молодым увеличат (с теми же «Хит» Дёмин куда более был вовлечен в креатив). Это позволит нам и команде посмотреть на молодежь в более важных ролях, а еще это поможет «Нетс» зацепить пик повыше.

Дёмину 19 лет, он провел всего 25 матчей в лучшей лиге мира. Чуть придет в себя, чуть окрепнет, получит роль побольше, и вот тогда посмотрим, проблески чего начнут проявляться. Пока же, верите вы в Дёмина или нет, он явно не показал чего-то, что должно изменить ваше мнение о нем.

