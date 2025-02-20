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Общая производительность Avowed
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Низкие настройки графики
У Avowed на низких настройках графики достаточно серьезных недостатков. Особенно страдает качество сглаживания, моделей и теней. Это в принципе ожидаемо от любой игры на низких настройках, но в Avowed уж слишком заметно.
Все настолько плохо, что эксперт PC Gamer в принципе не рекомендует использовать этот пресет графики, каким бы слабым ни был ПК.
Средние настройки графики
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Качество изображения становится значительно лучше: появляется больше деталей, тени – мягче, а цвета – насыщеннее. Потеря в производительности не будет заметно ощущаться по сравнению с низкими настройками графики.
Средние настройки графики
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Качество изображения становится значительно лучше: появляется больше деталей, тени – мягче, а цвета – насыщеннее. Потеря в производительности не будет заметно ощущаться по сравнению с низкими настройками графики.
\nededededede настройки графики
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Качество изображения становится значительно лучше: появляется больше деталей, тени – мягче, а цвета – насыщеннее. Потеря в производительности не будет заметно ощущаться по сравнению с низкими настройками графики.