«Уралмаш» — «Самара», 17.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Дата игры: 17.11.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Екатеринбурге, ДИВС, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТБ 160,5

В последние недели «Уралмаш» как на качелях, поражения чередует с победами. Болельщики надеялись, что в Астане екатеринбуржцы смогут добыть вторую победу подряд, но не тут-то было. Игра в столице Казахстана тоже чередовалась всплесками и падениями. Проблема в том, что уральцы очень слабо начали поединок и уже сразу оказались в роли догоняющих. Да и «Астана» сейчас не чета прошлогодней, пора воспринимать эту команду серьезно всем без исключения. «Уралмаш» команда с характером и имеет в составе опытных легионеров. Они все время пытались организовать погоню. Во второй четверти пик-н-роллы Джоша Перкинса и Тайрелла Нельсона позволили пару раз сократить преимущество гостей до пяти очков, но казахстанцы все равно находили в себе силы на новый рывок. После третьей четверти уральцы проигрывали минус 6 очков. В заключительном отрезке матча у них было 12 попыток с игры, но реализовали они всего три, а общая реализация в матче составила всего 22 процента. В этом и кроется причина поражения. При этом лидер команды Октавиус Эллис смог оформить очередной, уже третий по счету дабл-дабл: 14 очков и 17 подборов. Результаты последних матчей «Уралмаша»:

12:11.2023. «Астана» — «Уралмаш» — 80 : 72

— «Уралмаш» — : 72 09.11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101

— 73 : 03.11.2023. «Уралмаш» — ЦСКА — 73 : 86

Поклонники волжской команды уже изрядно начали волноваться. Серия из трех поражений подряд, причем два из них случились на свое площадке, оптимизма не внушала. Пусть два из трех поражений случились в матчах с ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью», но для веры в свои силы победа в последнем матче над «Нижним Новгородом» была нужна как воздух. Другое дело, что нижегородцы сейчас напоминают раненого зверя. «Самара» сразу показала, кто в доме хозяин. На первых минутах матча команда Дражена Анзуловича повела со счетом 12 : 2, но затем по ходу первой половины матча позволила соперникам сократить отставание в счете до двух очков. Новый рывок, и самарцы ушли на перерыв с преимуществом в 11 очков. Но до победы было далеко, третью четверть хозяева провалили и вновь позволили сопернику подобраться к себе вплотную. В результате все решалось в концовке, где самарцам удалась реализация штрафных после тактических фолов нижегородцев. Серию поражений прервать удалось, но вряд ли игра команды может внушить уверенность перед поездкой в Екатеринбург. «Самара» одна из лучших команд лиги по реализации трехочковых, но уповать только на это нельзя. Результаты последних матчей волжан:

13:11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79

— «Пари Нижний Новгород» — : 79 08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76

— «Самара» — : 76 04:11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

В последних пяти матчах «Уралмаш» лишь один раз сыграл у себя дома, поэтому сейчас они наверняка будут гореть желанием порадовать своих болельщиков. Главный враг «Самары» — потеря концентрации по ходу матча. Дома с «Пари НН», можно сказать, пронесло, но подобное в Екатеринбурге грозит большими проблемами. Букмекеры на стороне хозяев, коэффициент на победу «Уралмаша» — 1,59, на победу гостей — 2,35.

Прогнозы на остальные матчи 13 — 19 ноября.