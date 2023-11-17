Михаил Булгаков
Автор

«Уралмаш» — «Самара», 17.11.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Уралмаш Уралмаш
ДИВС ДИВС
Самара Самара
Дражен Анзулович
Октавиус Эллис
Тайрелл Нельсон Тайрелл Нельсон
Джош Перкинс
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Дата игры: 17.11.2023 в 17:00 по МСК.

Игра пройдет в Екатеринбурге, ДИВС, трансляция.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+4,5), ТБ 160,5

В последние недели «Уралмаш» как на качелях, поражения чередует с победами. Болельщики надеялись, что в Астане екатеринбуржцы смогут добыть вторую победу подряд, но не тут-то было. Игра в столице Казахстана тоже чередовалась всплесками и падениями. Проблема в том, что уральцы очень слабо начали поединок и уже сразу оказались в роли догоняющих. Да и «Астана» сейчас не чета прошлогодней, пора воспринимать эту команду серьезно всем без исключения. «Уралмаш» команда с характером и имеет в составе опытных легионеров. Они все время пытались организовать погоню. Во второй четверти пик-н-роллы Джоша Перкинса и Тайрелла Нельсона позволили пару раз сократить преимущество гостей до пяти очков, но казахстанцы все равно находили в себе силы на новый рывок. После третьей четверти уральцы проигрывали минус 6 очков. В заключительном отрезке матча у них было 12 попыток с игры, но реализовали они всего три, а общая реализация в матче составила всего 22 процента. В этом и кроется причина поражения. При этом лидер команды Октавиус Эллис смог оформить очередной, уже третий по счету дабл-дабл: 14 очков и 17 подборов. Результаты последних матчей «Уралмаша»:

  • 12:11.2023. «Астана» — «Уралмаш» — 80 : 72
  • 09.11.2023. «Минск» — «Уралмаш» — 73 : 101
  • 03.11.2023. «Уралмаш» — ЦСКА — 73 : 86

Поклонники волжской команды уже изрядно начали волноваться. Серия из трех поражений подряд, причем два из них случились на свое площадке, оптимизма не внушала. Пусть два из трех поражений случились в матчах с ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью», но для веры в свои силы победа в последнем матче над «Нижним Новгородом» была нужна как воздух. Другое дело, что нижегородцы сейчас напоминают раненого зверя. «Самара» сразу показала, кто в доме хозяин. На первых минутах матча команда Дражена Анзуловича повела со счетом 12 : 2, но затем по ходу первой половины матча позволила соперникам сократить отставание в счете до двух очков. Новый рывок, и самарцы ушли на перерыв с преимуществом в 11 очков. Но до победы было далеко, третью четверть хозяева провалили и вновь позволили сопернику подобраться к себе вплотную. В результате все решалось в концовке, где самарцам удалась реализация штрафных после тактических фолов нижегородцев. Серию поражений прервать удалось, но вряд ли игра команды может внушить уверенность перед поездкой в Екатеринбург. «Самара» одна из лучших команд лиги по реализации трехочковых, но уповать только на это нельзя. Результаты последних матчей волжан:

  • 13:11.2023. «Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 85 : 79
  • 08.11.2023. ЦСКА — «Самара» — 94 : 76
  • 04:11.2023. «Самара» — «Автодор» — 74 : 86

В последних пяти матчах «Уралмаш» лишь один раз сыграл у себя дома, поэтому сейчас они наверняка будут гореть желанием порадовать своих болельщиков. Главный враг «Самары» — потеря концентрации по ходу матча. Дома с «Пари НН», можно сказать, пронесло, но подобное в Екатеринбурге грозит большими проблемами. Букмекеры на стороне хозяев, коэффициент на победу «Уралмаша» — 1,59, на победу гостей — 2,35.

Прогнозы на остальные матчи 13 — 19 ноября.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий