С побочными эффектами. ЦСКА разгромил «Панатинаикос»

Не стоило думать, что самое страшное для «Пао» происходило на последних минутах, когда Хряпа легко проходил под щит, Крстич играючи положил трехочковый, а Шуховцов и Зозулин практически приняли участие в избиении (один – почти блок-шотом, другой – почти лэй-апом). Еще более болезненные упражнения случились после матча: Алвертис закрыл двери раздевалки и доделал то, что не успели армейцы. Плей-офф Евролиги никогда не бывает богатым на сенсации, но саморазрушение «Пао» в том виде, в каком оно имело место, конечно, выглядело удручающе. И, наверное, заслуживало порки за закрытыми дверьми.

«Панатинаикос» держался на равных в течение двух четвертей. В первой – когда за счет быстрой пятерки (Ласме – Фоцис внизу) умудрялся отвечать атакой на атаку (не лишним оказался всплеск Укича). И в третьей – когда маневренная и длиннорукая пара Ласме и Гиста нашла относительную управу на армейское нападение и заперлась в защите.

К сожалению Алвертиса на этом (пусть это и немало, на самом деле) положительные моменты для его команды оказались исчерпанными.

«Диамантидис, Фоцис и Алвертис выиграли больше титулов, чем любая другая команда»

Напасти начались с повреждения у Диамантидиса. Великий грек получил рассечение на первых же минутах, но, когда вернулся в игру, оказалось, что удар вышел нокаутирующим: если в первом матче он хотя бы проявлял какую-то активность и добивался хоть чего-то, то тут вместо него показалась лишь унылая тень, в боевых действиях участия не принимавшая.

Вслед за лидером красно-синие нашли управу на Мачюлиса и Райта и таким образом серьезно сократили количество проходов под щит и лишили «больших» даже возможности внести хоть какой-то вклад.

В результате большую часть матча греки простояли на периметре и периодически отваживались разве что на дальние броски. Процент реализации – 36 со средней и 20 из-за дуги – помогает ощутить прискорбность картины, лучше иллюстрацией для которой стали мрачные лица Ласме и Гиста, готовых провалиться под землю вместе с гостевой скамейкой. Нужно также учесть, что 13 минут Маврокефалидиса, вернувшего в нападение «Пао» хоть какую-то системность (8 очков, 3 из 6), команда еще может занести себе в актив. Без них «Пао» не смог бы даже перевалить рубеж в 50 очков.

Еще кошмарнее то, что проблемы «Панатинаикоса» этим не ограничились. Атака красно-синих заработала на всех парах и решила не беречь ничьих чувств. Крстичу кто-то рассказал, что он лучший центровой Евролиги, так что серб принялся топтать жилистых, но легковесных соперников, которые отскакивали от него пачками. Вокруг постоянного дабл-тима на центровом и двигающих мяч Хряпы и Джексона возник водоворот, таивший в себе гибель для «Пао». Сухие 20 передач на команду (7 – у Хряпы) в реальности означали, что мяч летал по армейскому периметру, лишал последних сил мечущихся в рамках этого движения греков и отправлялся в кольцо на последних секундах владения. Армейцев отличал совершенно иной процент: 64,9 со средней дистанции, 60 (9 из 15) из-за дуги, и каждый желающий имел полную возможность приложиться к увлекательной игре.

Вокруг постоянного дабл-тима на центровом и двигающих мяч Хряпы и Джексона возник водоворот, таивший в себе гибель для «Пао»

Единственный недостаток ее – излишнее количество потерь, зачастую проистекающее из-за того, что красно-синие перебарщивают с «лишними» передачами:

– В Евролиге никто не отдает передач больше, чем мы. И побочным эффектом этого является большое количество потерь. Нам необходимо подчистить этот недостаток, – объясняет Мессина.

Первый рывок ЦСКА (выведший их очков на 10-15 вперед) произошел во второй четверти и сложился из превосходства на обеих сторонах площадки, второй – пришелся на четвертую четверть, когда Уимсу надоело смотреть на страдания соперников, и он все закончил самым неделикатным образом (7 из 10 со средней, 3 из 4 из-за дуги). А чего бы вы еще от него хотели: его работа заключается в том, чтобы мяч попадал в кольцо.

– Вас не смущает то, что это поражение вышло для «Пао» унизительным?

– Конечно, мы не хотим никого унижать. Просто резервисты сегодня сыграли так же хорошо, как и стартовая пятерка. Думаю, что в этом не стоит видеть ничего необыкновенного. Они поняли, что стоит приберечь силы. Здесь же не идет речь о разнице в очках: поражение – это поражение, будь то с разницей в одно очко или двадцать. Естественно, в Афинах они будут выглядеть иначе. Это команда несгибаемых бойцов. В начале этой серии я сказал своим игрокам: «Диамантидис, Фоцис и Алвертис выиграли больше титулов, чем любая другая команда». Так что ни в коем случае нельзя расслабляться. Они будут взбешены и готовы.

ЦСКА Москва Россия – Панатинаикос Греция 77:51 (21:19, 18:6, 11:14, 27:12)

ЦСКА Москва: Уимс (23), Крстич (10), Джексон (4), Хряпа (4 + 11 подборов + 7 передач), Хайнс (4) – старт; Мицов (12), Воронцевич (9), Фридзон (7), Парго (2), Каун (2), Зозулин (0), Шуховцов (0).

Панатинаикос: Укич (15), Мачюлис (5), Ласме (4), Фоцис (3), Диамантидис (0) – старт; Маврокефалидис (8), Гист III (6), Брамос (4), Райт (2), Карри (2), Батист (2), Паппас (0).