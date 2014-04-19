С побочными эффектами. ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
Во втором матче серии плей-офф Евролиги «Панатинаикос» перестал сопротивляться. Sports.ru рассказывает, как армейцы максимально разозлили греков перед ответными играми.
Не стоило думать, что самое страшное для «Пао» происходило на последних минутах, когда Хряпа легко проходил под щит, Крстич играючи положил трехочковый, а Шуховцов и Зозулин практически приняли участие в избиении (один – почти блок-шотом, другой – почти лэй-апом). Еще более болезненные упражнения случились после матча: Алвертис закрыл двери раздевалки и доделал то, что не успели армейцы. Плей-офф Евролиги никогда не бывает богатым на сенсации, но саморазрушение «Пао» в том виде, в каком оно имело место, конечно, выглядело удручающе. И, наверное, заслуживало порки за закрытыми дверьми.
«Панатинаикос» держался на равных в течение двух четвертей. В первой – когда за счет быстрой пятерки (Ласме – Фоцис внизу) умудрялся отвечать атакой на атаку (не лишним оказался всплеск Укича). И в третьей – когда маневренная и длиннорукая пара Ласме и Гиста нашла относительную управу на армейское нападение и заперлась в защите.
К сожалению Алвертиса на этом (пусть это и немало, на самом деле) положительные моменты для его команды оказались исчерпанными.
«Диамантидис, Фоцис и Алвертис выиграли больше титулов, чем любая другая команда»
Напасти начались с повреждения у Диамантидиса. Великий грек получил рассечение на первых же минутах, но, когда вернулся в игру, оказалось, что удар вышел нокаутирующим: если в первом матче он хотя бы проявлял какую-то активность и добивался хоть чего-то, то тут вместо него показалась лишь унылая тень, в боевых действиях участия не принимавшая.
Вслед за лидером красно-синие нашли управу на Мачюлиса и Райта и таким образом серьезно сократили количество проходов под щит и лишили «больших» даже возможности внести хоть какой-то вклад.
В результате большую часть матча греки простояли на периметре и периодически отваживались разве что на дальние броски. Процент реализации – 36 со средней и 20 из-за дуги – помогает ощутить прискорбность картины, лучше иллюстрацией для которой стали мрачные лица Ласме и Гиста, готовых провалиться под землю вместе с гостевой скамейкой. Нужно также учесть, что 13 минут Маврокефалидиса, вернувшего в нападение «Пао» хоть какую-то системность (8 очков, 3 из 6), команда еще может занести себе в актив. Без них «Пао» не смог бы даже перевалить рубеж в 50 очков.
Еще кошмарнее то, что проблемы «Панатинаикоса» этим не ограничились. Атака красно-синих заработала на всех парах и решила не беречь ничьих чувств. Крстичу кто-то рассказал, что он лучший центровой Евролиги, так что серб принялся топтать жилистых, но легковесных соперников, которые отскакивали от него пачками. Вокруг постоянного дабл-тима на центровом и двигающих мяч Хряпы и Джексона возник водоворот, таивший в себе гибель для «Пао». Сухие 20 передач на команду (7 – у Хряпы) в реальности означали, что мяч летал по армейскому периметру, лишал последних сил мечущихся в рамках этого движения греков и отправлялся в кольцо на последних секундах владения. Армейцев отличал совершенно иной процент: 64,9 со средней дистанции, 60 (9 из 15) из-за дуги, и каждый желающий имел полную возможность приложиться к увлекательной игре.
Вокруг постоянного дабл-тима на центровом и двигающих мяч Хряпы и Джексона возник водоворот, таивший в себе гибель для «Пао»
Единственный недостаток ее – излишнее количество потерь, зачастую проистекающее из-за того, что красно-синие перебарщивают с «лишними» передачами:
– В Евролиге никто не отдает передач больше, чем мы. И побочным эффектом этого является большое количество потерь. Нам необходимо подчистить этот недостаток, – объясняет Мессина.
Первый рывок ЦСКА (выведший их очков на 10-15 вперед) произошел во второй четверти и сложился из превосходства на обеих сторонах площадки, второй – пришелся на четвертую четверть, когда Уимсу надоело смотреть на страдания соперников, и он все закончил самым неделикатным образом (7 из 10 со средней, 3 из 4 из-за дуги). А чего бы вы еще от него хотели: его работа заключается в том, чтобы мяч попадал в кольцо.
– Вас не смущает то, что это поражение вышло для «Пао» унизительным?
– Конечно, мы не хотим никого унижать. Просто резервисты сегодня сыграли так же хорошо, как и стартовая пятерка. Думаю, что в этом не стоит видеть ничего необыкновенного. Они поняли, что стоит приберечь силы. Здесь же не идет речь о разнице в очках: поражение – это поражение, будь то с разницей в одно очко или двадцать. Естественно, в Афинах они будут выглядеть иначе. Это команда несгибаемых бойцов. В начале этой серии я сказал своим игрокам: «Диамантидис, Фоцис и Алвертис выиграли больше титулов, чем любая другая команда». Так что ни в коем случае нельзя расслабляться. Они будут взбешены и готовы.
ЦСКА Москва Россия – Панатинаикос Греция 77:51 (21:19, 18:6, 11:14, 27:12)
ЦСКА Москва: Уимс (23), Крстич (10), Джексон (4), Хряпа (4 + 11 подборов + 7 передач), Хайнс (4) – старт; Мицов (12), Воронцевич (9), Фридзон (7), Парго (2), Каун (2), Зозулин (0), Шуховцов (0).
Панатинаикос: Укич (15), Мачюлис (5), Ласме (4), Фоцис (3), Диамантидис (0) – старт; Маврокефалидис (8), Гист III (6), Брамос (4), Райт (2), Карри (2), Батист (2), Паппас (0).
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