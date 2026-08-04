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  4. Тайриз Макси может заработать почти 400 миллионов долларов по следующему контракту

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Тайриз Макси может заработать почти 400 миллионов долларов по следующему контракту
Тайриз Макси может претендовать на контракт стоимостью 389 миллионов долларов.

Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси может заработать право на контракт стоимостью почти 400 миллионов долларов.

Макси уже вошел в одну из символических сборных НБА по итогам сезона-2025/26, однако этим летом не имел права подписать супермаксимальное соглашение из-за недостаточного стажа в лиге.

Летом 2027 года баскетболист сможет претендовать на четырехлетнее продление на 301 миллион долларов, если снова попадет в сборную All-NBA, станет MVP или будет признан лучшим защитником сезона. Еще через год сумма потенциального контракта может вырасти до 389 миллионов долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoНБА

Комментарии

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Кто из баскетболистов НБА первым выкупит целиком команду НХЛ? Это правилами не запрещено? На сдачу может ещё этим голодранцам премии выписать 😂
ОтветConsistency
Кто из баскетболистов НБА первым выкупит целиком команду НХЛ? Это правилами не запрещено? На сдачу может ещё этим голодранцам премии выписать 😂
Для понимания зарплатной пропасти между НБА и НХЛ-Зак Лавин заработал по одному контракту больше, чем Овечкин за всю свою карьеру
ОтветConsistency
Кто из баскетболистов НБА первым выкупит целиком команду НХЛ? Это правилами не запрещено? На сдачу может ещё этим голодранцам премии выписать 😂
Ахахахахп!! Это топ вне всякого сомнения!!
безумные цифры для игрока не топ 10.
Ответflegg
безумные цифры для игрока не топ 10.
Все так, игрок топ 5
С такими зарплатами у игроков НБА мечта не стать чемпионом, а получить в какой-нибудь команде Supermax и жёстко сидеть на нём. И выбираешь себе на каждый сезон очередную Шейк или Кардашьян.
Потом будут рассказывать легенды про то, что когда-то какие-то династии были..
Интересно, что на баскетбольной зарплате он, вероятно, больше Леброна за карьеру заработает. Дед 20 лет горбатился за жалкие 580 ярдов, а Макси за 4 года заработает 390. Понятно, что инфляция, но Вемби и Флагг за карьеру заработают ярд, причем годам к 35, без долгожительства.
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