Тайриз Макси может заработать почти 400 миллионов долларов по следующему контракту

Тайриз Макси может претендовать на контракт стоимостью 389 миллионов долларов.

Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси может заработать право на контракт стоимостью почти 400 миллионов долларов.

Макси уже вошел в одну из символических сборных НБА по итогам сезона-2025/26, однако этим летом не имел права подписать супермаксимальное соглашение из-за недостаточного стажа в лиге.

Летом 2027 года баскетболист сможет претендовать на четырехлетнее продление на 301 миллион долларов, если снова попадет в сборную All-NBA, станет MVP или будет признан лучшим защитником сезона. Еще через год сумма потенциального контракта может вырасти до 389 миллионов долларов.