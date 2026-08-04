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«Победы в баскетболе не были для них особенно важны». Томаш Саторански раскритиковал руководоство «Барселоны»
Томаш Саторански объяснил причины ухода из «Барселоны».

Томаш Саторански объяснил причины ухода из «Барселоны» и рассказал, почему переход в «Хапоэль Тель-Авив» стал необходимым шагом.

Чешский защитник, который провел в каталонском клубе шесть сезонов и был его капитаном, признался, что проблемы со здоровьем и сложная ситуация внутри организации убедили его, что пришло время для нового этапа карьеры.

«Когда Паскуаль решил не продолжать работу, у меня появилось ощущение, что ничего не получится. Он был единственным человеком, который мог бы убедить меня остаться», – заявил Саторански.

Также защитник выразил недовольство тем, как руководство «Барселоны» относилось к баскетбольному проекту клуба, отметив недостаток ресурсов для построения конкурентоспособной команды.

«Барселона» стала огромным разочарованием из-за того, как футбольное руководство относилось к баскетбольному подразделению. В последние годы они постоянно создавали нам препятствия и показывали, что победы в баскетболе не имеют для них большого значения», – сказал 34-летний игрок.

Последние сезоны в Испании оказались непростыми для Саторански и из-за высокой нагрузки. При отсутствии второго стабильного разыгрывающего ему часто приходилось брать на себя слишком много ответственности, что усугубило проблемы со спиной.

Теперь в «Хапоэле» чех рассчитывает на более комфортную роль. При наличии Василие Мицича в составе он не будет единственным игроком, отвечающим за организацию атак, что должно помочь ему сохранить здоровье и сосредоточиться на выступлениях в Евролиге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Seznam Zpravy
logoБарселона
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logoТомаш Саторански
logoчемпионат Испании
logoХапоэль Тель-Авив
Хавьер Паскуаль

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