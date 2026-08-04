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  4. Никола Йокич может подписать крупнейший контракт в истории НБА следующим летом

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Никола Йокич может подписать крупнейший контракт в истории НБА следующим летом
Следующий контракт Йокича может стать рекордным в истории НБА.

Никола Йокич следующим летом может претендовать на крупнейший контракт в истории НБА. Если лидер «Денвера» откажется от опции игрока на сезон-2027/28 и выйдет на рынок свободных агентов, он сможет подписать пятилетний контракт на 359,5 миллиона долларов.

В это межсезонье Йокич имеет право заключить с «Наггетс» четырехлетнее максимальное продление на 278 миллионов долларов. Однако выход на рынок свободных агентов в 2027 году позволит сербскому центровому рассчитывать на еще более выгодное соглашение.

Контракт на 359,5 миллиона долларов стал бы крупнейшим в истории НБА. В этом случае суммарный заработок трехкратного MVP по игровым контрактам превысил бы 724 миллиона долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДенвер
logoНикола Йокич
logoНБА

Комментарии

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Это ж сколько в лошадях!
ОтветID89
Это ж сколько в лошадях!
Лучше в жеребцах (жеребятах) , больше получится.
ОтветID89
Это ж сколько в лошадях!
А в Суторминых лошадях?
Через 10 лет будем обсуждать 1 лярд Вембы )))
ОтветНикита Анохин
Через 10 лет будем обсуждать 1 лярд Вембы )))
необязательно только вембы - супермаксы раздают всем подряд, любой топ драфт кто останется в одной команде на долгий срок сможет претендовать на такие цифры.. если конечно популярность и просмотры баскета продолжат расти
А кто еще такие контракты должен получать?
Йокич точно должен.
Ответkolyan#15
А кто еще такие контракты должен получать? Йокич точно должен.
Комментарий удален пользователем
Ответflegg
Комментарий удален пользователем
Чушь.
Для сравнения, Лига в 2012 продала Нью-Орлеан Хорнетс за 338 млн $. С учетом инфляции это на сегодня под 500 млн, но все равно поразительно.
ОтветVan
Для сравнения, Лига в 2012 продала Нью-Орлеан Хорнетс за 338 млн $. С учетом инфляции это на сегодня под 500 млн, но все равно поразительно.
Так это НуОрлеан, он и сейчас никому не впёрся
Колян заслужил как никто другой
Логично выбить максимальный пятилетний контракт в 32 года
А это хорошая новость для Денвера?
ОтветДенис Кёнигсберг
А это хорошая новость для Денвера?
Похоронная
Там выше уже Макси собирается его рекорд побить:)
Тут и обсуждать сумму сложно, Коля не Вемби и скидку такому скряге как Кронке преступление давать. Тем более лет 5-6 фактически лучший был в лиге)
На этом чемпионские амбиции Денвере все. На уровне ГСВ
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