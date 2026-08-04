Никола Йокич может подписать крупнейший контракт в истории НБА следующим летом

Следующий контракт Йокича может стать рекордным в истории НБА.

Никола Йокич следующим летом может претендовать на крупнейший контракт в истории НБА . Если лидер «Денвера » откажется от опции игрока на сезон-2027/28 и выйдет на рынок свободных агентов, он сможет подписать пятилетний контракт на 359,5 миллиона долларов.

В это межсезонье Йокич имеет право заключить с «Наггетс» четырехлетнее максимальное продление на 278 миллионов долларов. Однако выход на рынок свободных агентов в 2027 году позволит сербскому центровому рассчитывать на еще более выгодное соглашение.

Контракт на 359,5 миллиона долларов стал бы крупнейшим в истории НБА. В этом случае суммарный заработок трехкратного MVP по игровым контрактам превысил бы 724 миллиона долларов.