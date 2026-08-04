Грегг Попович успешно продолжает восстановление после инсульта

Состояние здоровья Грегга Поповича продолжает улучшаться. Генеральный директор «Сан-Антонио » Ар Си Бьюфорд рассказал, что легендарный специалист активно проходит реабилитацию после перенесенного инсульта и по-прежнему остается важной частью организации.

«Он продолжает реабилитацию с такой целеустремленностью и усердием, которых никто из нас не ожидал. Ему становится лучше, и он по-прежнему поддерживает команду своим присутствием», – поделился Бьюфорд.

Во время плей-офф минувшего сезона Попович регулярно делился своими замечаниями и рекомендациями, помогая команде на пути к финалу НБА .