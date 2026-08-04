Грегг Попович успешно продолжает восстановление после инсульта
Состояние здоровья Грегга Поповича продолжает улучшаться. Генеральный директор «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорд рассказал, что легендарный специалист активно проходит реабилитацию после перенесенного инсульта и по-прежнему остается важной частью организации.
«Он продолжает реабилитацию с такой целеустремленностью и усердием, которых никто из нас не ожидал. Ему становится лучше, и он по-прежнему поддерживает команду своим присутствием», – поделился Бьюфорд.
Во время плей-офф минувшего сезона Попович регулярно делился своими замечаниями и рекомендациями, помогая команде на пути к финалу НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TrashTalkProduction
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