  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Грегг Попович успешно продолжает восстановление после инсульта

0
Грегг Попович успешно продолжает восстановление после инсульта

Состояние здоровья Грегга Поповича продолжает улучшаться. Генеральный директор «Сан-Антонио» Ар Си Бьюфорд рассказал, что легендарный специалист активно проходит реабилитацию после перенесенного инсульта и по-прежнему остается важной частью организации.

«Он продолжает реабилитацию с такой целеустремленностью и усердием, которых никто из нас не ожидал. Ему становится лучше, и он по-прежнему поддерживает команду своим присутствием», – поделился Бьюфорд.

Во время плей-офф минувшего сезона Попович регулярно делился своими замечаниями и рекомендациями, помогая команде на пути к финалу НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TrashTalkProduction
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
Ар Си Бьюфорд
logoНБА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Здоровья легенде!
Здоровья легенде🏀
Давай Коуч Поп. Нужно ещё выиграть и учить парней и штаб)
Пока не выиграют будет держаться.
Эль Хефе команде очень нужен, максимального выздоровления!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Основа «Сперс» отправится во Францию на тренировки с Виктором Вембаньямой
Трэйси Макгрэйди: «Чемпион, MVP, DPOY, «Человек года», «Самый высокий парень», «Самый большой размер ступни» – все награды уйдут Вембаньяме»
Рекомендуем
Главные новости
Дело Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия закрыто
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото