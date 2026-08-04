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  4. Леброн Джеймс отказался прыгать с парашютом в случае чемпионства «Филадельфии»: «Да ну нафиг!»

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Леброн Джеймс отказался прыгать с парашютом в случае чемпионства «Филадельфии»: «Да ну нафиг!»
Джеймс не хочет прыгать с парашютом.

Звездный форвард «Филадельфии» Джейлен Браун предложил свои новым товарищам по команде прыгнуть с парашютом.

«Я сказал Ви Джею [Эджкомбу], Максу [Тайризу Макси], Брону [Джеймсу] и [Джоэлу] Эмбииду: выигрываем чемпионат – все прыгаем с парашютом.

Брон в ответ написал: «Парень, да ну нафиг!» – рассказал форвард.

Сам Браун недавно занялся скайдайвингом, несмотря на свою боязнь высоты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись трансляции Джейлена Брауна
logoДжейлен Браун
logoФиладельфия
logoЛеброн Джеймс
logoНБА

Комментарии

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Стример, философ, общественный деятель, скайдайвер, чемпионство уже запланировал, надеюсь, в плотном графике Брауна найдется немножечко времени на баскетбол
ОтветConsistency
Стример, философ, общественный деятель, скайдайвер, чемпионство уже запланировал, надеюсь, в плотном графике Брауна найдется немножечко времени на баскетбол
И это все одной левой
Ответboozerok
И это все одной левой
Недооцененный комментарий))
Предложил рискнуть здоровьем деду, который строит империю и относится к телу как к инструменту, которым он заработал ярд и заработает ещё больше.
Ответquznez
Предложил рискнуть здоровьем деду, который строит империю и относится к телу как к инструменту, которым он заработал ярд и заработает ещё больше.
Ну так этот дед каждый раз выходя на площадку рискует здоровьем больше.
«Да ну нафиг» - прыгать или чемпионство ???
«Парень, да ну нафиг! Я же тебя поменяю перед плей-офф!»
Решили Джоэля совсем утилизировать?) Там даже со здоровыми коленями опасно, а тут…)
Ответbanderos
Решили Джоэля совсем утилизировать?) Там даже со здоровыми коленями опасно, а тут…)
Зато контракт скинут из платежки, не вижу минусов
ОтветМешок картошки
Зато контракт скинут из платежки, не вижу минусов
Зачем так радикально? Всегда можно на тебя поменять.
Значит все-таки электричка
Да ну нафиг,…с парашютом….будем прыгать без него 🪂 !!!
Боится вступить в клуб Пола Пирса?
С их антропометрией только с парашютами прыгать...
Ну всё теперь, о больше 4 можно и не мечтать…
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