Леброн Джеймс отказался прыгать с парашютом в случае чемпионства «Филадельфии»: «Да ну нафиг!»

Джеймс не хочет прыгать с парашютом.

Звездный форвард «Филадельфии» Джейлен Браун предложил свои новым товарищам по команде прыгнуть с парашютом.

«Я сказал Ви Джею [Эджкомбу], Максу [Тайризу Макси], Брону [Джеймсу] и [Джоэлу] Эмбииду: выигрываем чемпионат – все прыгаем с парашютом.

Брон в ответ написал: «Парень, да ну нафиг!» – рассказал форвард.

Сам Браун недавно занялся скайдайвингом , несмотря на свою боязнь высоты.