Леброн Джеймс отказался прыгать с парашютом в случае чемпионства «Филадельфии»: «Да ну нафиг!»
Джеймс не хочет прыгать с парашютом.
Звездный форвард «Филадельфии» Джейлен Браун предложил свои новым товарищам по команде прыгнуть с парашютом.
«Я сказал Ви Джею [Эджкомбу], Максу [Тайризу Макси], Брону [Джеймсу] и [Джоэлу] Эмбииду: выигрываем чемпионат – все прыгаем с парашютом.
Брон в ответ написал: «Парень, да ну нафиг!» – рассказал форвард.
Сам Браун недавно занялся скайдайвингом, несмотря на свою боязнь высоты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись трансляции Джейлена Брауна
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