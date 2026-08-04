Клэй Томпсон отреагировал на нелестный комментарий Кевина Дюрэнта: «Эй, мужик, ты как там вообще?»

Томпсону не не понравились слова Дюрэнта.

Ранее звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт сравнил обновленную «Филадельфию» и «Голден Стэйт »-2017, заявив, что «Уорриорз» «даже не близко» .

Продолжая мысль, Дюрэнт упомянул своего бывшего товарища по команде Клэя Томпсона, сказав: «Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру».

Томпсон увидел высказывание Дюрэнта и отреагировал на него в соцсетях.

«Эй, мужик, ты как там вообще? Ты зачем меня по полному паспортному имени называешь??» – написал защитник «Далласа».

За карьеру Томпсон единожды получил баллы в голосовании за MVP, разделив с другими игроками 10-е место в 2015 году.