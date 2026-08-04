Клэй Томпсон отреагировал на нелестный комментарий Кевина Дюрэнта: «Эй, мужик, ты как там вообще?»
Томпсону не не понравились слова Дюрэнта.
Ранее звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт сравнил обновленную «Филадельфию» и «Голден Стэйт»-2017, заявив, что «Уорриорз» «даже не близко».
Продолжая мысль, Дюрэнт упомянул своего бывшего товарища по команде Клэя Томпсона, сказав: «Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру».
Томпсон увидел высказывание Дюрэнта и отреагировал на него в соцсетях.
«Эй, мужик, ты как там вообще? Ты зачем меня по полному паспортному имени называешь??» – написал защитник «Далласа».
За карьеру Томпсон единожды получил баллы в голосовании за MVP, разделив с другими игроками 10-е место в 2015 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Многое, конечно, изменилось для Кеши после того перехода, но он как был одним из лучших игроков в истории баскетбола, так, очевидно, им и остался. А в придачу к сотням миллионов $ на счету ещё и пару гаек залутал
Клэй Четыре Пальца в художественном фильме..