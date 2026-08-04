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  4. Клэй Томпсон отреагировал на нелестный комментарий Кевина Дюрэнта: «Эй, мужик, ты как там вообще?»

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Клэй Томпсон отреагировал на нелестный комментарий Кевина Дюрэнта: «Эй, мужик, ты как там вообще?»
Томпсону не не понравились слова Дюрэнта.

Ранее звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт сравнил обновленную «Филадельфию» и «Голден Стэйт»-2017, заявив, что «Уорриорз» «даже не близко».

Продолжая мысль, Дюрэнт упомянул своего бывшего товарища по команде Клэя Томпсона, сказав: «Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру».

Томпсон увидел высказывание Дюрэнта и отреагировал на него в соцсетях.

«Эй, мужик, ты как там вообще? Ты зачем меня по полному паспортному имени называешь??» – написал защитник «Далласа».

За карьеру Томпсон единожды получил баллы в голосовании за MVP, разделив с другими игроками 10-е место в 2015 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
logoКевин Дюрэнт
logoГолден Стэйт
logoКлэй Томпсон
logoНБА

Комментарии

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Кеша просто, в очередной раз, пытается доказать, что он не рюкзак, а спаситель слабых ГСВ
ОтветВадим Касаткин
Кеша просто, в очередной раз, пытается доказать, что он не рюкзак, а спаситель слабых ГСВ
Комментарий скрыт
Так-то Клэй в соло уничтожил карьеру Дюрэнта в 6й игре 2016 года.
ОтветCaracalla
Так-то Клэй в соло уничтожил карьеру Дюрэнта в 6й игре 2016 года.
Карьеру КД в Оклахоме - вообще без вопросов, это историческая игра Клэя. С самой же карьерой Иннокентия в НБА всё было прекрасно как до той самой гейм 6, так и после неё.
Многое, конечно, изменилось для Кеши после того перехода, но он как был одним из лучших игроков в истории баскетбола, так, очевидно, им и остался. А в придачу к сотням миллионов $ на счету ещё и пару гаек залутал
ОтветCash_flow
Карьеру КД в Оклахоме - вообще без вопросов, это историческая игра Клэя. С самой же карьерой Иннокентия в НБА всё было прекрасно как до той самой гейм 6, так и после неё. Многое, конечно, изменилось для Кеши после того перехода, но он как был одним из лучших игроков в истории баскетбола, так, очевидно, им и остался. А в придачу к сотням миллионов $ на счету ещё и пару гаек залутал
Ну помимо вышеперечисленного, он также, навсегда (если не произойдет ничего экстраординарного, но зная Кешу - это вряд ли) остался рюкзаком и кексиком. Как-будто, без этих "титулов" его резюме выглядит солиднее
у Клея всегда будет на два чемпионских перстня больше, чем у Дюранта. За счет праймового Карри и Клея пару раз стал чемпионом и теперь всю жизнь будет выделываться.
Был бы Кеша не обидчивым слабохарактерным кексиком, я б подумал, что он троллит и угорает, потому что с каждым годом его высказывания становятся все более невменяемыми. Но похоже это просто защитный механизм психики, и он реально так искренне считает про все, что он несёт
ОтветConsistency
Был бы Кеша не обидчивым слабохарактерным кексиком, я б подумал, что он троллит и угорает, потому что с каждым годом его высказывания становятся все более невменяемыми. Но похоже это просто защитный механизм психики, и он реально так искренне считает про все, что он несёт
просто кто-то из друзей на ночь глядя зашёл к Кеше с хорошим стафом, а после начались разговоры о главном. так-то Кевин норм типочек и елитный снайпер, но вот хороший одноклубник из него не вышел. штош, большая половина зала славы точно не лучше в человеческом понимании
Мне кажется, Томпсон просто угарает с КД. Клэй, наверное, сам охренел от тупозаключений Кевина.
ОтветVan
Мне кажется, Томпсон просто угарает с КД. Клэй, наверное, сам охренел от тупозаключений Кевина.
ну здесь дискуссия между игроками на уровне Бибы и Бобы. по факту же - оба и правы, и не правы одновременно. есть третий вариант - молчать, шобы за умного сойти. как делают остальные
Я так понимаю, что Дюрэнт тоже хочет в эту Филу
"Эй, мужик, ты бы ещё мой СНИЛС выложил" - добавил Клэй)
Мля, прочел в ветке что пиковый карри > макси, а пиковый кд > брауна) вообще то что карри что кд до сих пор, в свои 77 лет, лучше макси и брауна)
ОтветDrinkinss
Мля, прочел в ветке что пиковый карри > макси, а пиковый кд > брауна) вообще то что карри что кд до сих пор, в свои 77 лет, лучше макси и брауна)
КД еще нет 77, тока за шисят перевалило.
Кеша на площадке монстр, а интернете даун
ОтветРоман_АИ
Кеша на площадке монстр, а интернете даун
Монстр, когда есть в команде лидер )
очень нужен эмодзи с четырьмя пальцам.
Клэй Четыре Пальца в художественном фильме..
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