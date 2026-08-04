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  4. Макс Келлерман: «В прошлом плей-офф 41-летний Леброн Джеймс был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру»

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Макс Келлерман: «В прошлом плей-офф 41-летний Леброн Джеймс был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру»
Келлерман сравнил Мэлоуна и Джйемса.

Телеведущий и комментатор Макс Келлерман оценил выступление Леброна Джеймса в минувшем сезоне.

«В прошлом сезоне, в плей-офф Леброн Джеймс, будучи 41-летним, был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру в НБА», – заявил Келлерман.

Джеймс выдавал в среднем 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), 6,7 подбора, 7,3 передачи и 1,3 перехвата за 10 матчей прошлого плей-офф, где «Лейкерс» прошли «Хьюстон» и проиграли «Оклахоме» во втором раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Game Over
logoЛеброн Джеймс
Макс Келлерман
logoНБА

Комментарии

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У меня поджелудочная заболела от жирности этого наброса. Понятно август, засуха инфоповодов, перебиваемся рейджбайтами, но немного стараться же нужно.
ОтветVan
У меня поджелудочная заболела от жирности этого наброса. Понятно август, засуха инфоповодов, перебиваемся рейджбайтами, но немного стараться же нужно.
Комментарий скрыт
ОтветМурзин Ринат
Комментарий скрыт
Ну да, в 90ые мне не до НБА было. Но мы же не будем сейчас всерьёз обсуждать, что 41-летний Леброн лучше даже праймового Мэлоуна? А именно это Келлерман и сказал.
Тогда Леброн должен был вывести Лейкерс в большой финал, и там, не без борьбы, проиграть будущим чемпионам. Мэлоун делал такое дважды.
ОтветRublev
Тогда Леброн должен был вывести Лейкерс в большой финал, и там, не без борьбы, проиграть будущим чемпионам. Мэлоун делал такое дважды.
Леброн такое делал 4 раза)
ОтветTim Timson
Леброн такое делал 4 раза)
И все 4 раза ему было 41?)
В статье наброс, что краб в 41 лучше праймового Мелоуна…
сможет повторить это ещё раз, когда эти мумитролли или как их там мормоны к нему ночью с факелами придут?
Червяк ел Мэлоуна на завтрак за то что он его сестру жарил
А бронни - лучше чем джефф хорнасек за всю карьеру )
Вот эта жалкая попытка (в стиле новой трилогии звездных войн) пытаться растоптать все прошлое еще это ваще fatigue не вызвала, как сами броновские корешки?
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