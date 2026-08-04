Макс Келлерман: «В прошлом плей-офф 41-летний Леброн Джеймс был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру»
Келлерман сравнил Мэлоуна и Джйемса.
Телеведущий и комментатор Макс Келлерман оценил выступление Леброна Джеймса в минувшем сезоне.
«В прошлом сезоне, в плей-офф Леброн Джеймс, будучи 41-летним, был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру в НБА», – заявил Келлерман.
Джеймс выдавал в среднем 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), 6,7 подбора, 7,3 передачи и 1,3 перехвата за 10 матчей прошлого плей-офф, где «Лейкерс» прошли «Хьюстон» и проиграли «Оклахоме» во втором раунде.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Game Over
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