Макс Келлерман: «В прошлом плей-офф 41-летний Леброн Джеймс был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру»

Келлерман сравнил Мэлоуна и Джйемса.

Телеведущий и комментатор Макс Келлерман оценил выступление Леброна Джеймса в минувшем сезоне.

«В прошлом сезоне, в плей-офф Леброн Джеймс, будучи 41-летним, был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру в НБА », – заявил Келлерман.

Джеймс выдавал в среднем 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), 6,7 подбора, 7,3 передачи и 1,3 перехвата за 10 матчей прошлого плей-офф, где «Лейкерс» прошли «Хьюстон» и проиграли «Оклахоме» во втором раунде.