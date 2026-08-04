НБА оспаривает исследование, связывающее разрывы ахилла с высокими нагрузками

Недавнее исследование, проведенное врачами и опубликованное в Orthopaedic Journal of Sports Medicine, выявило связь между увеличением игрового времени и разрывами ахиллова сухожилия среди игроков НБА.
«Значительные скачки нагрузки были зафиксированы за 10-15 игр, предшествовавших разрывам ахиллова сухожилия, – отмечается в статье. – Ветераны несли более высокую совокупную нагрузку, в то время как у более молодых игроков разрывы происходили при меньшей интенсивности использования».
Однако в НБА заявили, что их собственные исследования противоречат этим выводам.
«В течение последнего года мы работали над более глубоким изучением травм ахиллова сухожилия через рабочую группу по здоровью сухожилий и дополнительные исследования, – говорится в заявлении директора по спортивной медицине НБА доктора Джона Дифиори. – Хотя мы приветствуем дальнейшее изучение этой темы, мы считаем, что недавняя статья по этому вопросу имеет важные методологические ограничения. Наш собственный обширный анализ данных лиги на сегодняшний день, проведенный совместно с независимыми эпидемиологами и консультантами и охватывающий период с сезона-2012/13 по настоящее время, не выявил никакой связи между травмами ахиллова сухожилия и количеством сыгранных минут ее получения. Мы по-прежнему стремимся развивать исследования, которые способствуют здоровью игроков, их производительности и предотвращению травм».
В сезоне-2024/25 произошло семь разрывов ахиллова сухожилия, включая травмы звезд Джейсона Тейтума, Дэмиана Лилларда и Тайриза Халибертона. В минувшем сезоне такое повреждение получил только один игрок – Донте Дивинченцо.
Комментарии
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А если бы вместо игр проводили бы в таком же календаре интенсивные тренировки, даже с большей нагрузкой, но под руководством физрука, то скорее всего таких травм бы и вовсе не было, особенно учитывая, что игроки НБА изначально уже приходят в Лигу с хорошими физическими данными. Остывшие связки - самый главный фактор подобных травм, и длинная дистанция чемпионата тут просто как шкала. Понятно, что на дистанции 80 игр будет больше случаев, чем на сорока, однако за первую половину регулярки травм примерно столько же, как во второй. Год на год не приходится, само собой, но люди инстинктивно помнят именно поздние травмы, когда вылетает лидер успешной команды. А то, что уже в первой половине регулярки некоторые клубы выпилились из гонки из за травм, такое забывается быстро.