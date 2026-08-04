НБА оспаривает исследование, связывающее разрывы ахилла с высокими нагрузками

НБА не согласна с результатами медицинского исследования о травмах ахилла.

Недавнее исследование, проведенное врачами и опубликованное в Orthopaedic Journal of Sports Medicine, выявило связь между увеличением игрового времени и разрывами ахиллова сухожилия среди игроков НБА .

«Значительные скачки нагрузки были зафиксированы за 10-15 игр, предшествовавших разрывам ахиллова сухожилия, – отмечается в статье. – Ветераны несли более высокую совокупную нагрузку, в то время как у более молодых игроков разрывы происходили при меньшей интенсивности использования».

Однако в НБА заявили, что их собственные исследования противоречат этим выводам.

«В течение последнего года мы работали над более глубоким изучением травм ахиллова сухожилия через рабочую группу по здоровью сухожилий и дополнительные исследования, – говорится в заявлении директора по спортивной медицине НБА доктора Джона Дифиори. – Хотя мы приветствуем дальнейшее изучение этой темы, мы считаем, что недавняя статья по этому вопросу имеет важные методологические ограничения. Наш собственный обширный анализ данных лиги на сегодняшний день, проведенный совместно с независимыми эпидемиологами и консультантами и охватывающий период с сезона-2012/13 по настоящее время, не выявил никакой связи между травмами ахиллова сухожилия и количеством сыгранных минут ее получения. Мы по-прежнему стремимся развивать исследования, которые способствуют здоровью игроков, их производительности и предотвращению травм».

В сезоне-2024/25 произошло семь разрывов ахиллова сухожилия, включая травмы звезд Джейсона Тейтума, Дэмиана Лилларда и Тайриза Халибертона. В минувшем сезоне такое повреждение получил только один игрок – Донте Дивинченцо.