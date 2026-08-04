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  4. Стивен Эй Смит раскритиковал Дюрэнта за сравнение перехода Леброна со своим решением 2016 года: «Как же это нелепо»

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Стивен Эй Смит раскритиковал Дюрэнта за сравнение перехода Леброна со своим решением 2016 года: «Как же это нелепо»
Стивен Эй Смит раскритиковал Кевина Дюрэнта за слова о Леброне.

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит не согласился с Кевином Дюрэнтом, который считает сопоставимым переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» со своим решением 2016 года о присоединении к «Голден Стэйт».

«Он, должно быть, шутил и на его лице была улыбка. Как же это нелепо. Слова Кевина Дюрэнта не имеют никакого смысла.

У «Голден Стэйт» не было конкурентов в том году. Они подписали одного из лучших игроков на планете. Команда, которая только что выдала результат 73-9. Мы все знали, что победа Кевина Дюрэнта после его объединения с выдающейся связкой снайперов и баскетбольным гением Дрэймондом Грином была предрешена. Справедливость, конкуренция – все было просто уничтожено. Ни у кого не было шансов.

«Филадельфия»? Это совсем другая история... Джоэл Эмбиид в здоровом виде не участвовал в финале Восточной конференции. У меня для вас новости: «Сиксерс» даже не фавориты на победу в чемпионате», – заявил журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
logoКевин Дюрэнт
logoСтивен Эй Смит
logoЛеброн Джеймс
logoФиладельфия
logoНБА
logoГолден Стэйт

Комментарии

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Стивен Эй как неработающие часы, которые два раза в сутки показывают правильное время - иногда набрасывает по делу 😁
Факты от Эй Смита - крайне редкое явление, но тут он абсолютно прав
Да те ГСВ это читерство жесть. Кавс ещё бодались как могли с ними в финале. И если бы не Джей Ар и травма Ирвинга может зацепили игру.
Ответrisend
Да те ГСВ это читерство жесть. Кавс ещё бодались как могли с ними в финале. И если бы не Джей Ар и травма Ирвинга может зацепили игру.
Если бы не Грин , то и титула в 16 не бывать 😂
Дюрант херню сморозил конечно
раз в год и сэс попадает в баночку)
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