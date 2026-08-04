Стивен Эй Смит раскритиковал Дюрэнта за сравнение перехода Леброна со своим решением 2016 года: «Как же это нелепо»

Стивен Эй Смит раскритиковал Кевина Дюрэнта за слова о Леброне.

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит не согласился с Кевином Дюрэнтом , который считает сопоставимым переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» со своим решением 2016 года о присоединении к «Голден Стэйт ».

«Он, должно быть, шутил и на его лице была улыбка. Как же это нелепо. Слова Кевина Дюрэнта не имеют никакого смысла.

У «Голден Стэйт» не было конкурентов в том году. Они подписали одного из лучших игроков на планете. Команда, которая только что выдала результат 73-9. Мы все знали, что победа Кевина Дюрэнта после его объединения с выдающейся связкой снайперов и баскетбольным гением Дрэймондом Грином была предрешена. Справедливость, конкуренция – все было просто уничтожено. Ни у кого не было шансов.

«Филадельфия »? Это совсем другая история... Джоэл Эмбиид в здоровом виде не участвовал в финале Восточной конференции. У меня для вас новости: «Сиксерс» даже не фавориты на победу в чемпионате», – заявил журналист.