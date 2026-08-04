Кендрик Перкинс: «Дэвион Митчелл попросил у меня номера Шамперта и Тони Аллена, чтобы стать лучше в защите»

По словам экс-игрока НБА и эксперта Кендрика Перкинса , защитник «Хит» Дэвион Митчелл работает по разным направлениям, чтобы стать лучше перед новым сезоном.

«У «Хит» есть достаточно, чтобы выйти в плей-офф. Скажем, защита. У них четыре игрока уровня символической пятерки по игре в защите.

Первыми на ум приходят Бэм и Яннис. Но есть еще Эндрю Уиггинс и Дэвион Митчелл. Мне только что звонили люди из окружения Митчелла и попросили поделиться номерами Имана Шамперта и Тони Аллена , потому что он хотел узнать их мнение о том, как ему стать еще лучше в защите. Просто подумайте об их настрое», – заявил Перкинс.