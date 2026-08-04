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  4. Кендрик Перкинс: «Дэвион Митчелл попросил у меня номера Шамперта и Тони Аллена, чтобы стать лучше в защите»

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Кендрик Перкинс: «Дэвион Митчелл попросил у меня номера Шамперта и Тони Аллена, чтобы стать лучше в защите»

По словам экс-игрока НБА и эксперта Кендрика Перкинса, защитник «Хит» Дэвион Митчелл работает по разным направлениям, чтобы стать лучше перед новым сезоном. 

«У «Хит» есть достаточно, чтобы выйти в плей-офф. Скажем, защита. У них четыре игрока уровня символической пятерки по игре в защите.

Первыми на ум приходят Бэм и Яннис. Но есть еще Эндрю Уиггинс и Дэвион Митчелл. Мне только что звонили люди из окружения Митчелла и попросили поделиться номерами Имана Шамперта и Тони Аллена, потому что он хотел узнать их мнение о том, как ему стать еще лучше в защите. Просто подумайте об их настрое», – заявил Перкинс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoИман Шамперт
logoНБА
logoМайами
logoТони Аллен
logoКендрик Перкинс
logoДэвион Митчелл

Комментарии

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Ну вообще то у Хит намного больше хороших защитников. Те же Ларссон и Смит, да и Йович с Фонтеккьо далеко не слабые. Портис и Тим тоже не ноли. Я уж молчу у Голдине, хааа. Мы вас скоро тут всех настроим
И это в 29 лет! Начало доходить
ОтветMarsel Bannerpilot
И это в 29 лет! Начало доходить
дядя, это другой Митчелл
ОтветMarsel Bannerpilot
И это в 29 лет! Начало доходить
Митчелл с первого сезона топ10 персональщик НБА. Лечись
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