Амен Томпсон и новичок «Далласа» Тоби Лавал получили наивысшие рейтинги прыжка в NBA 2K27
Лавал и Томпсон – лучшие по прыжкам в NBA 2K27.
Разработчики NBA 2K опубликовали рейтинги игроков по вертикальным прыжкам в новой версии симулятора.
Наивысшую оценку получили форвард «Хьюстона» Амен Томпсон и форвард-новичок «Далласа» Тоби Лавал, который на драфт-комбайне выдал прыжок на 115,5 см с разбега – второй показатель за всю историю замеров.
Еще один новичок, защитник «Лейкерс» Кэмерон Карр, оказался на 4-й строчке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NBA 2K
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