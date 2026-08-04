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Амен Томпсон и новичок «Далласа» Тоби Лавал получили наивысшие рейтинги прыжка в NBA 2K27
Лавал и Томпсон – лучшие по прыжкам в NBA 2K27.

Разработчики NBA 2K опубликовали рейтинги игроков по вертикальным прыжкам в новой версии симулятора.

Наивысшую оценку получили форвард «Хьюстона» Амен Томпсон и форвард-новичок «Далласа» Тоби Лавал, который на драфт-комбайне выдал прыжок на 115,5 см с разбега – второй показатель за всю историю замеров.

Еще один новичок, защитник «Лейкерс» Кэмерон Карр, оказался на 4-й строчке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети NBA 2K
NBA 2K
logoНБА
logoТоби Лавал
logoАмен Томпсон
logoДжа Морэнт
logoЗак Лавин
logoКэмерон Карр
logoЭндрю Уиггинс
logoДонован Митчелл
logoОсар Томпсон
logoЭнтони Эдвардс
logoЗайон Уильямсон

Комментарии

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В NBA 2k27 статов примерно около 40, это мы щас 40 новостей запилим? 🤣🤣🤣
Лавал напоминает одного игрока: в ЦСКА был такой Попс Менса-Бонсу, тоже данчил будь здоров, мельницы колотил, и тоже британец, как и Лавал.
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