Олден Полинис о мнении Рича Пола, что Брайанту «понравилось бы» решение Джеймса: «Полная чушь и кликбейт. Откуда он может знать?»

Агент Леброна подвергся критике за слова о Кобе Брайанте.

Бывший игрок НБА Олден Полинис не оценил недавнее высказывание агента Рича Пола о том, что, по его мнению, покойному Кобе Брайанту «понравился бы» переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» в качестве свободного агента.

«Обращаюсь к Ричу Полу. Я испытываю к тебе большое уважение за все, чего ты добился и как ты это сделал. Ты вкалывал как проклятый. Но тебе нужно заткнуться и не делать подобных заявлений, потому что нет ничего глупее.

Во-первых, мы не знаем. Тебе не следует упоминать Кобе ни в каком виде. Мол, ты знаешь, что бы он подумал про решение Леброна. Это полная чушь.

Это кликбейт. Представьте, что я бы ударил кого-нибудь и сказал: «Малкольм Икс понял бы мой поступок». Я понятия не имею, что подумал бы Малкольм Икс. Так что не стоит так делать. Это крайне неуважительно.

Если хочешь заниматься кликбейтом, то занимайся этим где-нибудь в другом месте. Мы не знаем. Леброн принял решение. Это не имеет никакого отношения к другим людям. Леброн принял решение, выбрал лучшее для себя. Я желаю вам всего наилучшего, желаю всего наилучшего «Лейкерс », но давайте просто двигаться дальше», – считает Полинис.