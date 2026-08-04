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  4. Олден Полинис о мнении Рича Пола, что Брайанту «понравилось бы» решение Джеймса: «Полная чушь и кликбейт. Откуда он может знать?»

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Олден Полинис о мнении Рича Пола, что Брайанту «понравилось бы» решение Джеймса: «Полная чушь и кликбейт. Откуда он может знать?»
Агент Леброна подвергся критике за слова о Кобе Брайанте.

Бывший игрок НБА Олден Полинис не оценил недавнее высказывание агента Рича Пола о том, что, по его мнению, покойному Кобе Брайанту «понравился бы» переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» в качестве свободного агента.

«Обращаюсь к Ричу Полу. Я испытываю к тебе большое уважение за все, чего ты добился и как ты это сделал. Ты вкалывал как проклятый. Но тебе нужно заткнуться и не делать подобных заявлений, потому что нет ничего глупее.

Во-первых, мы не знаем. Тебе не следует упоминать Кобе ни в каком виде. Мол, ты знаешь, что бы он подумал про решение Леброна. Это полная чушь.

Это кликбейт. Представьте, что я бы ударил кого-нибудь и сказал: «Малкольм Икс понял бы мой поступок». Я понятия не имею, что подумал бы Малкольм Икс. Так что не стоит так делать. Это крайне неуважительно.

Если хочешь заниматься кликбейтом, то занимайся этим где-нибудь в другом месте. Мы не знаем. Леброн принял решение. Это не имеет никакого отношения к другим людям. Леброн принял решение, выбрал лучшее для себя. Я желаю вам всего наилучшего, желаю всего наилучшего «Лейкерс», но давайте просто двигаться дальше», – считает Полинис.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
logoКобе Брайант
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
Олден Полинис
Рич Пол
logoФиладельфия

Комментарии

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Пол говорящая башка. Кобе который провел всю карьеру в одном клубе точно бы пошел на минималку в другой клуб. У Леброна свой путь, но свите Леброна пора оставить ЛА и пиар на этом.
Ответwhoisme
Пол говорящая башка. Кобе который провел всю карьеру в одном клубе точно бы пошел на минималку в другой клуб. У Леброна свой путь, но свите Леброна пора оставить ЛА и пиар на этом.
Ну так-то Брайант просил обмена из Лейкерс в 2007-м году
Ответtusiel
Ну так-то Брайант просил обмена из Лейкерс в 2007-м году
мы говорим о фактах, Кобе сыграл за один клуб, Не вижу дальше смысла обсуждать, если мы будем обсуждать все возможные запросы по клубам у Леброна, то их будет больше чем у Шредера
Коби сказал бы типа что то вроде того, Да мне пофигу)
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