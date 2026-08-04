  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Эйжа Уислон поднялась на 11-е место списка лучших бомбардиров в истории женской НБА

Фото
0
Эйжа Уислон поднялась на 11-е место списка лучших бомбардиров в истории женской НБА
Уилсон стала 11-й в истории женской НБА по набранным очкам.

Звездная центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон набрала 23 очка победной игре против «Атланты» (109:87).

Это выступление позволило четырехкратной MVP обойти Кэти Смит и занять 11-е место списка самых результативных игроков в истории женской НБА с 6465 очками.

В текущем сезоне 29-летняя Уилсон является лучшим бомбардиром лиги, набирая в среднем 26,8 очка, а также лучшей по блок-шотам (2) и третьей по подборам (9,8).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
logoЭйжа Уилсон
Лас-Вегас жен
logoженская НБА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйжа Уилсон провела седьмой матч с линейкой 30-10-5, повторив рекорд Кэндис Паркер
Видео
Энджел Риз попала под блок-шот Эйжи Уилсон, которая просто подняла руки
Видео
Бэм Адебайо готовится к помолвке с Эйжей Уилсон
Рекомендуем
Главные новости
Дело Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия закрыто
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото