Эйжа Уислон поднялась на 11-е место списка лучших бомбардиров в истории женской НБА

Уилсон стала 11-й в истории женской НБА по набранным очкам.

Звездная центровая «Лас-Вегаса » Эйжа Уилсон набрала 23 очка победной игре против «Атланты» (109:87).

Это выступление позволило четырехкратной MVP обойти Кэти Смит и занять 11-е место списка самых результативных игроков в истории женской НБА с 6465 очками.

В текущем сезоне 29-летняя Уилсон является лучшим бомбардиром лиги, набирая в среднем 26,8 очка, а также лучшей по блок-шотам (2) и третьей по подборам (9,8).