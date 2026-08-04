Джейлен Браун: «Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение»
Джейлен Браун назвал мощный мотивационный фактор.
Форвард «Сиксерс» Джейлен Браун заявил, что подходит к новому сезону с огромной мотивацией.
«У меня еще никогда не было такого желания побеждать. Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение во время этого процесса [обмена из «Селтикс»]. Ценят за то, что я дал команде и городу. Как выяснилось, это не так.
И сейчас мне больше всего хочется победить. Я готов привнести для этого свои лидерские качества, правильный подход к делу и идти на жертвы», – произнес Браун во время стрима.
Браун был отправлен в «Филадельфию» после 10 сезонов в составе «Бостона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
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Но тут же затребовал «грузовички» бабок на этом основании.
Которые платить ему не хотели, потому как считали это нецелесообразным, что он этих денег не стоит.
Что обьективно скорее всего правда.
И его обменяли, и не куда-нибудь, а в кливленд, в мощную на тот момент команду.
Не ори Томас о грузовичках, скорее всего он получил бы в Бостоне контракт сразу.
А так за что ему «грузовички» платить? Ну обьективно он жуткая дыра в защите. Кайри по сравнению с ним просто монстр защиты.
Но тут же затребовал «грузовички» бабок на этом основании.
Которые платить ему не хотели, потому как считали это нецелесообразным, что он этих денег не стоит.
Что обьективно скорее всего правда.
И его обменяли, и не куда-нибудь, а в кливленд, в мощную на тот момент команду.
Не ори Томас о грузовичках, скорее всего он получил бы в Бостоне контракт сразу.
А так за что ему «грузовички» платить? Ну обьективно он жуткая дыра в защите. Кайри по сравнению с ним просто монстр защиты.