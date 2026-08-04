Джейлен Браун: «Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение»

Джейлен Браун назвал мощный мотивационный фактор.

Форвард «Сиксерс» Джейлен Браун заявил, что подходит к новому сезону с огромной мотивацией.

«У меня еще никогда не было такого желания побеждать. Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение во время этого процесса [обмена из «Селтикс»]. Ценят за то, что я дал команде и городу. Как выяснилось, это не так.

И сейчас мне больше всего хочется победить. Я готов привнести для этого свои лидерские качества, правильный подход к делу и идти на жертвы», – произнес Браун во время стрима.

Браун был отправлен в «Филадельфию» после 10 сезонов в составе «Бостона ».