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  4. Джейлен Браун: «Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение»

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Джейлен Браун: «Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение»
Джейлен Браун назвал мощный мотивационный фактор.

Форвард «Сиксерс» Джейлен Браун заявил, что подходит к новому сезону с огромной мотивацией.

«У меня еще никогда не было такого желания побеждать. Люди, которые, как мне казалось, ценят меня, проявили неуважение во время этого процесса [обмена из «Селтикс»]. Ценят за то, что я дал команде и городу. Как выяснилось, это не так.

И сейчас мне больше всего хочется победить. Я готов привнести для этого свои лидерские качества, правильный подход к делу и идти на жертвы», – произнес Браун во время стрима.

Браун был отправлен в «Филадельфию» после 10 сезонов в составе «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
logoБостон
logoФиладельфия
logoДжейлен Браун
logoНБА

Комментарии

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Словарный запас стандартного афроамериканца: "оу", "бро", "неуважение", "мани, пусси, виид - ол зе нигаз нид".
Ответкандид
Словарный запас стандартного афроамериканца: "оу", "бро", "неуважение", "мани, пусси, виид - ол зе нигаз нид".
🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😁😁😁😂😂🤣🤣🤣
Ответкандид
Словарный запас стандартного афроамериканца: "оу", "бро", "неуважение", "мани, пусси, виид - ол зе нигаз нид".
Браун говорил он самый умный среди них
Думаю, мяч с Макси они не поделят, будут такие же терки, как с Тейтумом.
ОтветAnderdogonly
Думаю, мяч с Макси они не поделят, будут такие же терки, как с Тейтумом.
То есть, чемпионство, а потом обмен? Такой исход подойдет всем заинтересованным
ОтветAnderdogonly
Думаю, мяч с Макси они не поделят, будут такие же терки, как с Тейтумом.
Думаю, тут большая беда не в мяче, а в эго и месте под софитами. Учитывая, что там кроме Макси еще Эмбиид и сладкая пара "старый да малый", вполне возможно, химия будет бить рекорды по минусам.
Проявили неуважение! Да как они посмели! Значит максимально мотивированный Джейлен даст стране угля в новом сезоне! Осталось только делом доказать это. Предвкушаю очень интересные райлвари с Бостоном. Эти матчи всегда отличались от рядовых, а тут и подавно будет горячо. Очень.
Обмен по ходу сезона в Орландо или Новый Орлеан.
отключите ему интернет уже
Ответk1rr
отключите ему интернет уже
хотя нет, он на стенах тогда писать будет
А что после обмена Айзеи Томаса он не понял в какой организации играет и ожидал другого отношения?
ОтветЛиллард унижатель!
А что после обмена Айзеи Томаса он не понял в какой организации играет и ожидал другого отношения?
А что реально не так с обменом Томаса? Чел провёл очень хороший сезон, да, бесспорно.
Но тут же затребовал «грузовички» бабок на этом основании.
Которые платить ему не хотели, потому как считали это нецелесообразным, что он этих денег не стоит.
Что обьективно скорее всего правда.
И его обменяли, и не куда-нибудь, а в кливленд, в мощную на тот момент команду.
Не ори Томас о грузовичках, скорее всего он получил бы в Бостоне контракт сразу.
А так за что ему «грузовички» платить? Ну обьективно он жуткая дыра в защите. Кайри по сравнению с ним просто монстр защиты.
ОтветЛиллард унижатель!
А что после обмена Айзеи Томаса он не понял в какой организации играет и ожидал другого отношения?
А что реально не так с обменом Томаса? Чел провёл очень хороший сезон, да, бесспорно.
Но тут же затребовал «грузовички» бабок на этом основании.
Которые платить ему не хотели, потому как считали это нецелесообразным, что он этих денег не стоит.
Что обьективно скорее всего правда.
И его обменяли, и не куда-нибудь, а в кливленд, в мощную на тот момент команду.
Не ори Томас о грузовичках, скорее всего он получил бы в Бостоне контракт сразу.
А так за что ему «грузовички» платить? Ну обьективно он жуткая дыра в защите. Кайри по сравнению с ним просто монстр защиты.
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