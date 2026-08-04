Гарнетт, Пирс и Аллен представят Дока Риверса на церемонии включения в Зал славы

На церемонии включения Дока Риверса в Зал славы состоится воссоединение «Большого трио» чемпионских «Селтикс» 2008 года.

Рэй Аллен подтвердил, что присоединится к Полу Пирсу и Кевину Гарнетту в качестве представителей Риверса во время включения тренера в Зал славы баскетбола имени Нейсмита 15 августа в Спрингфилде.

Все трое экс-баскетболистов уже включены в Зал славы: Аллен – в 2018 году, Гарнетт – в 2020 году, Пирс – в 2021-м.