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  4. Гарнетт, Пирс и Аллен представят Дока Риверса на церемонии включения в Зал славы

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Гарнетт, Пирс и Аллен представят Дока Риверса на церемонии включения в Зал славы

На церемонии включения Дока Риверса в Зал славы состоится воссоединение «Большого трио» чемпионских «Селтикс» 2008 года.

Рэй Аллен подтвердил, что присоединится к Полу Пирсу и Кевину Гарнетту в качестве представителей Риверса во время включения тренера в Зал славы баскетбола имени Нейсмита 15 августа в Спрингфилде.

Все трое экс-баскетболистов уже включены в Зал славы: Аллен – в 2018 году, Гарнетт – в 2020 году, Пирс – в 2021-м.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
logoКевин Гарнетт
logoБостон
logoПол Пирс
logoРэй Аллен
logoНБА
logoЗал славы
logoДок Риверс

Комментарии

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Ну то есть за 100 лет своей карьеры этот гений разок выиграл гайку с супер-тройкой. Мощно. Достойно славы в веках.
Рондо Дока не любил получается
ОтветJazzzz
Рондо Дока не любил получается
Что еще раз подтверждает его интеллект)
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