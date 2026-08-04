Энтони Дэвис в ответ на упрек, что он сидит в соцсетях вместо тренировок: «А ты безработный, которому нечем заняться»

Дэвис ответил хейтеру в соцсетях.

Звездный форвард «Вашингтона » Энтони Дэвис подвергся критике в соцсетях за свою реакцию на историю про то, что он якобы ленился вставать раньше , чтобы потренироваться с Леброном Джеймсом.

Дэвис прокомментировал историю эмодзи «🧢», намекая на ее ложность. Один из пользователей же упрекнул игрока в том, что тот вообще находит время, чтобы сидеть в соцсетях.

Пользователь : «Разве ты не должен работать над собой, а не сидеть в твиттере и называть случайные посты правдой или враньем?»

Дэвис : «Ах да, ты-то можешь, ведь ты безработный, которому нечем заняться».

Пользователь : «Именно поэтому «Лейкерс» тебя и обменяли, отвали от меня».