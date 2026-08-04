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Энтони Дэвис в ответ на упрек, что он сидит в соцсетях вместо тренировок: «А ты безработный, которому нечем заняться»
Дэвис ответил хейтеру в соцсетях.

Звездный форвард «Вашингтона» Энтони Дэвис подвергся критике в соцсетях за свою реакцию на историю про то, что он якобы ленился вставать раньше, чтобы потренироваться с Леброном Джеймсом.

Дэвис прокомментировал историю эмодзи «🧢», намекая на ее ложность. Один из пользователей же упрекнул игрока в том, что тот вообще находит время, чтобы сидеть в соцсетях.

Пользователь: «Разве ты не должен работать над собой, а не сидеть в твиттере и называть случайные посты правдой или враньем?»

Дэвис: «Ах да, ты-то можешь, ведь ты безработный, которому нечем заняться».

Пользователь: «Именно поэтому «Лейкерс» тебя и обменяли, отвали от меня».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Энтони Дэвиса
logoЭнтони Дэвис
logoВашингтон
logoНБА

Комментарии

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Что значит безработому нечем заняться? Вообще то, комментарий сам себя не напишет.
Ответarbuz82
Что значит безработому нечем заняться? Вообще то, комментарий сам себя не напишет.
Сергею Белозёрцеву нечем заняться.
Ответarbuz82
Что значит безработому нечем заняться? Вообще то, комментарий сам себя не напишет.
Напишет.
АД зато работник который нихера не работает)
с чего он взял что тот безработный ? Дэвис сгорел и лишь бы что брякнуть.
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