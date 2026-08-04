Энтони Дэвис в ответ на упрек, что он сидит в соцсетях вместо тренировок: «А ты безработный, которому нечем заняться»
Дэвис ответил хейтеру в соцсетях.
Звездный форвард «Вашингтона» Энтони Дэвис подвергся критике в соцсетях за свою реакцию на историю про то, что он якобы ленился вставать раньше, чтобы потренироваться с Леброном Джеймсом.
Дэвис прокомментировал историю эмодзи «🧢», намекая на ее ложность. Один из пользователей же упрекнул игрока в том, что тот вообще находит время, чтобы сидеть в соцсетях.
Пользователь: «Разве ты не должен работать над собой, а не сидеть в твиттере и называть случайные посты правдой или враньем?»
Дэвис: «Ах да, ты-то можешь, ведь ты безработный, которому нечем заняться».
Пользователь: «Именно поэтому «Лейкерс» тебя и обменяли, отвали от меня».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Энтони Дэвиса
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