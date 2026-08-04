  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Лука Дончич: «Здоров на все 100 процентов»

0
Лука Дончич: «Здоров на все 100 процентов»
Лука Дончич порадовал фанатов признанием.

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич сделал послание болельщикам, в котором рассказал обнадеживающие новости о своем состоянии.

«Взял паузу от баскетбола в первые несколько недель после завершения сезона, посвятив время восстановлению организма. Процесс прошел успешно и сейчас я снова здоров на все 100 процентов.

Всегда начинаю межсезонье, отходя от баскетбольных дел. Немного непривычно, но хорошо работает в моем случае. Когда я создаю эту искусственную паузу и начинаю скучать по игре, это только повышает мою мотивацию и желание вернуться в игровой процесс», – поделился словенец.

Дончич пропустил плей-офф-2026 из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра 2-й степени, полученного 2 апреля.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoНБА
logoЛука Дончич
logoЛейкерс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Смелое заявление. Посмотрим в каких кондициях проведет сезон и смогут ли в зону плей-офф ворваться.
Без фотки не считается
Я с понедельника по пятницу тоже огурцом. А вот в выходные - болею…
ОтветTiemme
Я с понедельника по пятницу тоже огурцом. А вот в выходные - болею…
Почему?
В межсезонье вы все здоровые...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Организованный Лукой Дончичем мини-сбор в Словении посетят 16 из 17 игроков «Лейкерс», кроме Кэмерона Карра
Отец Гилджес-Александера о Дончиче: «Его называют в числе лучших. Но ему нужно играть в защите, бро»
Рик Карлайл сравнил Луку Дончича с Мэджиком Джонсоном: «Самый уникальный игрок, с которым я когда-либо работал»
Эй Джей Дибанца: «Хочу оказаться против Дончича на «острове», чтобы проверить, правда ли он двигается настолько медленно»
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27
«Уизардс» и Энтони Дэвис оценят перспективы сотрудничества после 20 первых матчей нового сезона (Чарания)
Джейлен Браун: «Когда узнал, что меня обменяли, я просто швырнул телефон через всю комнату»
Отец Клэя Томпсона о возможном переходе сына в «Лейкерс»: «Я пытаюсь»
Президент «Сиксерс»: «Эмбиид невероятно мотивирован. Он хочет отыграть много матчей и находится в отличной форме»
Челси Грэй забросила два трехочковых под сирену – один на овертайм, второй на победу
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото