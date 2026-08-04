Лука Дончич: «Здоров на все 100 процентов»
Лука Дончич порадовал фанатов признанием.
Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич сделал послание болельщикам, в котором рассказал обнадеживающие новости о своем состоянии.
«Взял паузу от баскетбола в первые несколько недель после завершения сезона, посвятив время восстановлению организма. Процесс прошел успешно и сейчас я снова здоров на все 100 процентов.
Всегда начинаю межсезонье, отходя от баскетбольных дел. Немного непривычно, но хорошо работает в моем случае. Когда я создаю эту искусственную паузу и начинаю скучать по игре, это только повышает мою мотивацию и желание вернуться в игровой процесс», – поделился словенец.
Дончич пропустил плей-офф-2026 из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра 2-й степени, полученного 2 апреля.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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