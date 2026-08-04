Калеб Хьюстан поборется за место в составе «Нового Орлеана» в тренировочном лагере
«Пеликанс» подписали негарантированный контракт с легким форвардом Калебом Хьюстаном (23 года, 203 см).
Хьюстан претендует на последнее свободное место в ростере «Нового Орлеана» на сезон-26/27.
В минувшем регулярном чемпионате Калеб провел 18 матчей за «Атланту», набирая 2,3 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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