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  4. Калеб Хьюстан поборется за место в составе «Нового Орлеана» в тренировочном лагере

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Калеб Хьюстан поборется за место в составе «Нового Орлеана» в тренировочном лагере

«Пеликанс» подписали негарантированный контракт с легким форвардом Калебом Хьюстаном (23 года, 203 см).

Хьюстан претендует на последнее свободное место в ростере «Нового Орлеана» на сезон-26/27.

В минувшем регулярном чемпионате Калеб провел 18 матчей за «Атланту», набирая 2,3 очка за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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