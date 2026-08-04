Калеб Хьюстан поборется за место в составе «Нового Орлеана» в тренировочном лагере

«Пеликанс» подписали негарантированный контракт с легким форвардом Калебом Хьюстаном (23 года, 203 см).

Хьюстан претендует на последнее свободное место в ростере «Нового Орлеана» на сезон-26/27.

В минувшем регулярном чемпионате Калеб провел 18 матчей за «Атланту», набирая 2,3 очка за игру.