«Филадельфия» проведет официальную презентацию Джейлена Брауна в четверг
Официальная презентация звездного новобранца «Сиксерс» Джейлена Брауна в качестве игрока клуба из Филадельфии состоится в четверг.
Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени.
«76-е» приобрели форварда у «Селтикс» в июле в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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