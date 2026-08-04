«Филадельфия» проведет официальную презентацию Джейлена Брауна в четверг

Официальная презентация звездного новобранца «Сиксерс» Джейлена Брауна в качестве игрока клуба из Филадельфии состоится в четверг.

Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени.

«76-е» приобрели форварда у «Селтикс» в июле в обмен на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде.