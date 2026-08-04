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Деванна Боннер обошла Дайану Таурази и заняла 2-е место в истории женской НБА по сыгранным матчам
Боннер стала второй по количеству матчей в женской НБА.

Для форварда «Финикса» Деванны Боннер победный матч против «Чикаго» (106:101) стал 566-м за карьеру.

По этому показателю 38-летняя баскетболистка превзошла Дайану Таурази, заняв второе место в истории женской НБА. По этому показателю ее опережает только легенда «Сиэтла» Сью Берд (580).

На счету Боннер, которая является двукратной чемпионкой женской НБА, 18 сезонов со средними показателями в 14,4 очка, 6 подборов, 2,2 передач и 1,1 перехвата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
Деванна Боннер
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Финикс жен

Комментарии

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.Думаю, Синтия Купер была бы первой.
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