Деванна Боннер обошла Дайану Таурази и заняла 2-е место в истории женской НБА по сыгранным матчам

Боннер стала второй по количеству матчей в женской НБА.

Для форварда «Финикса » Деванны Боннер победный матч против «Чикаго» (106:101) стал 566-м за карьеру.

По этому показателю 38-летняя баскетболистка превзошла Дайану Таурази, заняв второе место в истории женской НБА. По этому показателю ее опережает только легенда «Сиэтла» Сью Берд (580).

На счету Боннер, которая является двукратной чемпионкой женской НБА, 18 сезонов со средними показателями в 14,4 очка, 6 подборов, 2,2 передач и 1,1 перехвата.