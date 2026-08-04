«Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции и провести обмен «сайн-энд-трейд», игрок предпочел 49 млн долларов

Защитник «Кингз» Зак Лавин не заинтересовался вариантом со сменой команды в межсезонье-2026.

Как рассказал клубный инсайдер Дарвин Хэм, «Сакраменто » предлагал Лавину отказаться от опции игрока на сезон-26/27 и провести обмен по схеме «сайн-энд-трейд» в клуб, который более заинтересован в его услугах. 31-летний баскетболист отказался и предпочел 49 миллионов долларов, которые положены ему по действующему контракту.

В прошлом розыгрыше чемпионата Лавин провел 39 матчей, прежде чем в феврале перенес операцию на руке, досрочно завершившую для него сезон. Звездный защитник в среднем набирал 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.