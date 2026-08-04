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«Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции и провести обмен «сайн-энд-трейд», игрок предпочел 49 млн долларов

Защитник «Кингз» Зак Лавин не заинтересовался вариантом со сменой команды в межсезонье-2026.

Как рассказал клубный инсайдер Дарвин Хэм, «Сакраменто» предлагал Лавину отказаться от опции игрока на сезон-26/27 и провести обмен по схеме «сайн-энд-трейд» в клуб, который более заинтересован в его услугах. 31-летний баскетболист отказался и предпочел 49 миллионов долларов, которые положены ему по действующему контракту.

В прошлом розыгрыше чемпионата Лавин провел 39 матчей, прежде чем в феврале перенес операцию на руке, досрочно завершившую для него сезон. Звездный защитник в среднем набирал 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Locked On Kings (Sacramento)
logoСакраменто
logoНБА
logoЗак Лавин

Комментарии

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Как же Лавин с Билом греют эту лигу, мое почтение
Ответomega pepega
Как же Лавин с Билом греют эту лигу, мое почтение
они же никому не угрожают. с ними сами клубы подписывают
Ответecopromo
они же никому не угрожают. с ними сами клубы подписывают
Более того, платят этим игрокам даже не те команды, которые им этот адский контракт давали))
Ну это наверное надо быть отбитым или Шредером, чтобы отказываться от таких денег
Очевидно "клуб, который более заинтересован в его услугах" предлагал контракт составлявший в сумме меньше 49 млн., а учитывая, что следующий контракт Лавина скорее всего станет последним в НБА, то, как говорится, бизнес, ничего личного.
Правильно сделал. Вот кого Сакры пытаются обмануть ? В лиге обманывают только исключительно их, такой порядок вещей. Ну кто вот откажется от 50млн. Даже если они пообещают его буллить весь сезон и не пускать на тренировки, он от них не откажется
нужна гифка с Вуди Харрельсоном умирающим слезы долларами.
чел просто выбрал полтос сейчас, а не за следующие 3-4 года, и кажется что правильно
"Не были мы на Таити, нас и здесь неплохо кормят"
Дарвин Хэм уже клубный инсайдер Сакраменто, ого
Ответmaidadir88
Дарвин Хэм уже клубный инсайдер Сакраменто, ого
James Ham
@James_HamNBA
Kings Insider for @ESPN1320
The Kings Beat and Locked On Kings. Credentialed media member covering the Sacramento Kings for the last 16 seasons.

Премию Дарвина Валере
49 млн причин остаться в Менто на сезончик... :-)
Ну и правильно сделал, чё
На что вообще надеялись Сакраменто? Что Дерозан и Лавин, у которых не получилось в Чикаго, став старше и травматичнее смогут в Сакраменто?
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