  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Леброн сказал Эй Ди: «Тебе придется вставать пораньше, чтобы заниматься со мной». Бывший тренер «Лейкерс» о том, почему Джеймс и Дэвис редко тренировались вместе

0
«Леброн сказал Эй Ди: «Тебе придется вставать пораньше, чтобы заниматься со мной». Бывший тренер «Лейкерс» о том, почему Джеймс и Дэвис редко тренировались вместе
Дэвис просыпался слишком поздно, чтобы успевать тренироваться с Джеймсом.

Бывший ассистент тренера «Лейкерс» Лайонел Холлинз поделился историей времен совместных выступлений Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса за «озерников».

«Мы выменяли Дэвиса, и он приходит утром в тренажерный зал и говорит: «Леброн! Ты же сказал, что если я перейду сюда, мы будем тренироваться вместе! Чувак, мы же до сих пор не позанимались!»

Леброн ответил: «Ну, тебе нужно вставать немного пораньше, чтобы тренироваться со мной». И это была правда, потому что Леброн – «жаворонок». Он встает и делает все, что нужно. А Эй Ди спит подольше. Но он приходил и выполнял свою работу. Просто не мог делать это с Леброном, потому что Леброн уже заканчивал», – сказал Холлинз.

История привлекла внимание самого Дэвиса, который в соцсетях прокомментировал ее эмодзи «🧢», намекая на ложность сказанного.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoЛайонел Холлинз

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
ох уж эти жаворонки повсюду, порой кажется что мир подстроен исключительно под них
Ответk1rr
ох уж эти жаворонки повсюду, порой кажется что мир подстроен исключительно под них
Кто рано встает, тот шаркает тапочками, гремит посудой и спать не дает другим
ОтветНикола Тесла
Кто рано встает, тот шаркает тапочками, гремит посудой и спать не дает другим
В яблочко)
Мне кажется играя с Леброном можно че угодно поменять в своей жизни и он тебя этим прокачает до нового уровня. Но это если есть желание, у Дэвиса значит не было
Ну понятно что Дэвис это не Коби, ну и результаты на лицо его, теперь прозебает в вашингтоне вместе с таким персонажем как эйтон.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» отказался обменивать Батлера на Дэвиса (Мердок)
Энтони Дэвиса заметили после тренировки в Вилланове (20 км от Филадельфии)
Видео
Кендрик Перкинс: «Верю, что к концу сезона имя Энтони Дэвиса будет звучать в контексте гонки за MVP»
Рекомендуем
Главные новости
Дело Джеймса Хардена по обвинению в незаконном ношении оружия закрыто
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото